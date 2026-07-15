נתונים חדשים של מערכת הביטחון, המתפרסמים הערב (רביעי) לראשונה, מצביעים על ירידה של כ-25% במספר מקרי האלימות החמורים של ישראלים קיצונים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון, לעומת חודש מרץ - אז הגיע מספר התקריות לשיא. בכלל מקרי האלימות, כולל כאלה שלא סיכנו חיי אדם, נרשמה ירידה של 11%.

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לפי הנתונים שהוצגו לדרג המדיני, הירידה מיוחסת לפעילות משולבת של צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל נגד המעורבים במעשי האלימות. במסגרת הפעילות חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בשבועות האחרונים על 23 צווי הגבלה נגד ישראלים המעורבים באירועים, הכוללים הרחקה מיהודה ושומרון ולעיתים גם מעצר בית לתקופה של עד חצי שנה.

עוד נמסר כי מחוז ש"י במשטרה ביצע מעצרים במספר מקרים, בהם מעצרם של שישה ישראלים לאחר הצתת מבנה, וכן ארבעה ישראלים שנעצרו לאחר שעל פי החשד תקפו בשבוע שעבר צוות של CNN בסינג'יל שבבנימין וניקבו את גלגלי רכבם.

במערכת הביטחון מעריכים כי ישנם כ-70 ישראלים הנחשבים ל"מובילים" של מקרי האלימות נגד פלסטינים, וכ-300 נוספים המוגדרים כ"מצטרפים". עוד מדגישים כי מדובר ברובו בנוער שוליים אנרכיסטי, שאינו מקבל סמכות הורית, רבנית או ממלכתית, וכי רובו אינו מגיע מיהודה ושומרון.

לדברי גורמים ישראלים, אף שנרשמה ירידה במספר האירועים, עדיין נדרש מאמץ נוסף: "אי אפשר לקרוא לאלו שנכנסים לכפרים ושורפים בתים של בלתי מעורבים בשמות רומנטיים כמו 'נוער הגבעות', שכן מדובר בנוער שוליים אנרכיסטי. אנחנו פועלים כדי למנוע מהם את היכולת לפגוע בפלסטינים בלתי מעורבים או בכוחות הביטחון", אמר אחד הגורמים.