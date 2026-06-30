רום ברסלבסקי על חיסול המחבל שהחזיק בו: "תהנה בגיהנום, היום המאושר בחיי"

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שלישי) כי חיסלו השבוע בדרום הרצועת עזה את המחבל טלאל ג'אבר מוחמד עבד אלעאל, שהחזיק בחטופים לאורך המלחמה ופיקד על חוליית מחבלים שפשטה על מדינת ישראל ב-7 באוקטובר. כמו כן, צוין כי המחבל מילא שורת תפקידים נוספים בג'יהאד האיסלאמי.

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שורד השבי רום ברסלבסקי הגיב לחיסול המחבל שהחזיק בו בשבי. "תהנה בגיהנום. זה הבן אדם שהיה במשקל 100 קילוגרם וקפץ לי על הצוואר כשאני בתת תזונה. זה הבן אדם שהכריח אותי כשאני קשור בידיים וברגליים עם חבלות על הגוף קרוב מאוד למוות שלי - לפתוח את הפה שלי וירק לי לתוכו.

"זה המפקד שפיקד עליי וניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה בי במשך שנה שלמה". בסוף הפוסט, ברסלבסקי הודה לכוחות הביטחון וכתב: "היום המרגש בחיי. רק עכשיו אני יכול להגיד במאה אחוז - ניצחתי".