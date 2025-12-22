ישראלים ניסו לחצות לסוריה, נעצרו, שוחררו - וחצו שוב

שבעה אזרחים ישראלים פרצו היום (שני) את הגבול ונכנסו לשטח סוריה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה, איתרו אותם והחזירו אותם בבטחה לשטח ישראל. החשודים שנתפסו יועברו להמשך טיפול המשטרה.

ל-i24NEWS נודע כי הצעירים כבר ניסו לחצות את הגבול גם אתמול ואף הגיעו למרחב גדר המערכת במרכז רמת הגולן. בשל כך, בצה"ל הזמינו ניידת משטרה והצעירים נלקחו לתחנת המשטרה בקצרין. במהלך הלילה שוחררו ללא הגבלות - והבוקר הם כבר חצו שוב את הגבול לסוריה. במשטרה טענו: "אחרי שהובן שהם לא ביצעו שום עבירה - הם שוחררו".

מצה"ל נמסר כי הוא "מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".

מהמשטרה נמסר כי החשודים הועברו לטיפול שוטרי המחוז הצפוני על ידי כוחות צה"ל. בהתאם להתפתחות וממצאי החקירה יוחלט אם להביאם לדיון בבקשה להאריך את מעצרם. "משטרת ישראל מדגישה ומזכירה לציבור, כי הגעה לשטחים הסמוכים לגדר הגבול הינה אסורה ומסוכנת. חציית גבול לסוריה או ללבנון מהווה עבירה פלילית חמורה שעונשה עד ארבע שנות מאסר".