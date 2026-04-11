ביום שלישי ייפתח בוושינגטון משא ומתן ישיר והיסטורי בין ישראל ללבנון, במטרה לגבש הסכם שלום הכולל את פירוק חיזבאללה מנשקו ונסיגת צה"ל מהדרום. שגריר ישראל בארה"ב, ד"ר יחיאל לייטר, הבהיר כי ישראל מעוניינת לקדם שלום עם המדינה הלבנונית, אך הדגיש כי לא תתקיים הפסקת אש עם חיזבאללה, המהווה את המכשול העיקרי להסדר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במרכז המשא ומתן עומד נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל. ברי בן ה-88 נחשב לאיש החזק בלבנון שדרכו עוברת כל החלטה מדינית. כבעל ברית קרוב של חיזבאללה, הוא מחזיק בכוח לעכב או לקדם את ההסכם, וכל פריצת דרך בוושינגטון תלויה במידה רבה באישורו מאחורי הקלעים.

למרות תדמיתו הפרגמטית, ברי נתמך כלכלית על ידי איראן בסכום המוערך בחצי מיליון דולר בחודש. תלות זו חושפת אותו ללחצים כבדים מצד טהרן, המתנגדת לכל פיוס עם ישראל. הוא מתמרן בין דרישות הציר השיעי לבין ההבנה שמלחמה כוללת תמיט אסון על האינטרסים הפוליטיים שלו ועל לבנון כולה.

לקראת השיחות בוושינגטון, גורל לבנון מונח על כתפיו של ברי, שכלל לא ינכח בשיחות אך ישפיע מרחוק. עליו להכריע אם האינטרס הלאומי הלבנוני יגבר על נאמנותו לציר השיעי המממן אותו. הצלחת ההסכם תלויה ביכולתו לתמרן בין דרישות ישראל לפירוק חיזבאללה לבין הלחץ האיראני, כשהחלטתו תקבע אם מדינת הארזים תזכה לשלום, או תמשיך לשקוע בלחימה.