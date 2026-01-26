חילוץ רן גואילי: שב"כ חטף פעיל ג'יהאד אסלאמי שהיה מעורב בהעברת גופתו

שב"כ מפרסם היום (שני) פרטים חדשים על מבצע "לב אמיץ" להשבת גופתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון בעזה.

במהלך חודש שעבר, במסגרת מבצע חטיפה בדרום עזה, נעצר פעיל ג'יהאד איסלאמי פלסטיני שהיה מעורב בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל. במהלך חקירתו, הצביע על מיקומים בהם הוסתרה גופתו של רן גואילי, וכן על מעורבים נוספים בהסתרת המידע.

בהמשך לחקירה, התקבל מידע חדש שחשף את מיקומה הסופי של הגופה בבית הקברות אלבטש שבצפון הרצועה. בשבועות האחרונים, פתחו כוחות הביטחון במבצע נרחב במקום, במהלכו אותרה גופתו של גואילי והושבה לישראל.

שב"כ מציין כי מאז פרוץ המלחמה, נעשו מאמצים רבים לשוב את כל החטופים, החיים והחללים, והשבתו של רן גואילי ז"ל מסמלת סגירת מעגל ערכית ומרגשת.