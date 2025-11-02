כתב אישום הוגש נגד תושב טבריה שריגל עבור איראן

כתב אישום הוגש הבוקר (ראשון) נגד יוסף עין אלי, בן 23 מטבריה, שנעצר בחודש ספטמבר האחרון בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

בחקירתו בשב"כ ובמשטרה עלה כי יוסף עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים החל מסוף שנת 2024 וביצע בהנחייתם שלל משימות ביטחוניות, כל זאת בעבור בצע כסף. במסגרת הקשר, העביר יוסף למפעיליו האיראנים מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח, זאת תוך ניצול העובדה כי עבד באחד מהמלונות באזור. בנוסף, העביר מידע על אזורי תיירות בדרום הארץ.

עוד העלתה החקירה, כי יוסף התבקש על ידי מפעיליו לבצע משימות נוספות, אותן לא ביצע. בכללן, איסוף מידע על השר לביטחון לאומי, הקמת "צוות מופעלים" בישראל, השלכת רימון לעבר בית, העברת מידע אודות גורמים פליליים ומשפחות פשע בישראל, העברת פרטי חיילי צה"ל, הצתת רכבים וצילום מתוך בסיסי צה״ל.

בעבור ביצוען של המשימות הביטחוניות, קיבל יוסף כספים רבים על בסיס שימוש בתשלום באמצעים דיגיטליים.