בגלל מריבה עם חברו: ישראלי בעל נכות ננטש במחנה פליטים

מומלצים -

כוחות המנהל האזרחי חילצו היום (ראשון) ישראלי-יהודי שסובל מנכות פיזית וננטש על ידי חברו לאחר מריבה בלב מחנה הפליטים דהיישה שמדרום-מערב לעיר בית לחם.

המנהל האזרחי קיבל דיווח אודות אותו ישראלי שאותר במרחב במחנה הפליטים דהיישה שבמרחב עציון, תוך סכנת ממשית לחייו. עם קבלת הדיווח, קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית בית לחם פעלו להענקת הגנה ראשונית לאזרח, ובמקביל להסגרתו בערוצי התיאום הביטחוני.

מתחקיר ראשוני עולה, כי הוא נכנס יחד עם חברו למרחב המחנה בכדי לבצע קניות, ולאחר מריבה בין השניים, נהג הרכב השאיר אותו שם. במערכת הביטחון ביקשו להדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים.