בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל הונחה לנצור את האש בלבנון. גורם ישראלי ששוחח היום (שבת) עם i24NEWS אמר כי "המדיניות עומדת בעינה ולא השתנתה".

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הגורם אמר כי "צה"ל חופשי לפעול להסרת איומים ופועל נגד כל הפרה של חיזבאללה. אם תהיה הפרה של חיזבאללה צה"ל יגיב בעוצמה, כפי שכבר הוכח ביומיים האחרונים בהם הותקפו למעלה מ-300 מטרות וחוסלו כ-100 מחבלי חיזבאללה".

הוא הוסיף כי "במקביל, צה"ל מחזיק ברצועת הביטחון ופועל בחופש פעולה מלא בתוך הקו הצהוב לטיהור המרחב מתשתיות טרור". גורם נוסף מסר: "תקפו, הגבנו, וכך ימשיך".

בתוך כך, גורם מדיני בכיר הבהיר: "ראש הממשלה חזר והבהיר - ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שיידרש להגנה על גבולה הצפוני.נתניהו הנחה את צה״ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, צה״ל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו - נכה בו שוב בעוצמה".

גורם ישראלי אישר אתמול כי ישראל וחיזבאללה הסכימו להפסקת אש. פחות משעה לאחר מכן הופעלו אזעקות בקו העימות בשל חשש לחדירת כטב"ם. מספר שעות לפני כן הותר לפרסום כי ארבעה לוחמי צה"ל נפלו בתקרית קשה מאוד בדרום לבנון. באירוע נוסף, קצין צה"ל במילואים נפצע קשה, שלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ.