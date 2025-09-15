"לציירו כמשיחי - עוול": מכתב התמיכה של הקצין הבכיר לזיני

מומלצים -

פרסום ראשון: אלוף פיקוד המרכז לשעבר, רוני נומה, פנה לוועדת גרוניס בבקשה להופיע בפניה ולהביע תמיכה במועמדותו של אלוף דוד זיני לראשות השב"כ - כך פרסם הערב (שני) פרשן "ידיעות אחרונות", ynet ו-i24NEWS יוסי יהושוע. נומה, שנחשב לקצין מוערך, פיקד לאורך השנים על יחידת שלדג, חטיבת הנח"ל ואוגדה 98.

הבוקר הגיש נומה פנייה רשמית למזכירות הוועדה, ובה סיפר כי הוא מכיר את זיני מאז 2003, ופיקד עליו ישירות כאשר היה מפקד חטיבת "בנימין". בהמשך פגש אותו גם כאשר שימש מפקד בסיס צאלים, בעוד זיני כיהן כמפקד מרכז האש, ולבסוף - כאשר היה יד ימינו כקצין אגף המבצעים בפיקוד המרכז.

לדבריו של נומה, "בצמתים בהם פגשתי אותו לא זיהיתי שום דבר שצריך להדאיג. מדובר במפקד מצטיין וערכי, שהתמודד עם דילמות ערכיות ומקצועיות על הצד הטוב ביותר. לצייר אותו כמשיחי - זה עוול". עוד מדבריו של אלוף פיקוד המרכז לשעבר: "אני יודע מי זה דוד זיני, לא פסעתי עם אביו במשעולי הקרבות, אלא עם דוד עצמו. אם הייתי חושב שיש לו ראייה משיחית - לא הייתי יוצא להגנתו".