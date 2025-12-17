בשל תקלה במערכת: משרתי מילואים רבים קיבלו זימון לשירות

תקלה במערכת זימון המילואים של צה"ל גרמה לחיוג מיידי וזימון של משרתי מילואים רבים, כך נודע הערב (רביעי) ל-i24NEWS. בצה"ל אישרו את הפרטים.

בצה"ל הוסיפו כי בשל תקלה במערכת, הופעל מוקדם יותר היום חייגן מילואים שלא לצורך, וכתוצאה מכך אנשי מילואים קיבלו שיחות המזמנות אותם לשירות.

בעקבות זאת, נשלח מסרון הבהרה לאנשי המילואים שמדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין צורך להתייצב, אלא אם ישנו צו פעיל באתר המילואים. התקלה נמצאת בבדיקה.