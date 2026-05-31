הסלמה בצפון: אזעקות בטבריה לראשונה מהפסקת האש | עדכונים שוטפים
בגליל התחתון ובטבריה נשמעו אזעקות • צה"ל מעמיק אחיזה בלבנון, ובזירה הדיפלומטית חמאס ואיראן מחריפים את הטון מול ישראל והקהילה הבינלאומית
הלילה (שני) המשיכה ההסלמה בצפון עם הפעלת אזעקות באזור טבריה והגליל התחתון, לראשונה מאז שנכנסה הפסקת האש לתוקפה. במקביל להעמקת האחיזה הקרקעית וכיבוש רכס הבופור המיתולוגי, שילם צה"ל מחיר כבד עם נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל מפגיעת רחפן. בזירה הדיפלומטית והאזורית, איראן וחמאס מקשיחים עמדות ומפנים איומים ישירים הן כלפי ישראל והן כלפי המתווכים הבינלאומיים
חיזבאללה ביצע שלושה שיגורים לעבר הגליל התחתון מכיוון לבנון. מספר יירוטים מוצלחים, ונפילה אחת בשטח פתוח (ינון שלום יתח)
בכיר חמאס אוסמה חמדאן תקף בחריפות את יו"ר מועצת השלום, מלדנוב, בטענה שהוא פוגע בנייטרליות שלו ומשרת את האינטרסים של ישראל. בחמאס דורשים ממלדנוב להכריז על כישלון בתפקידו אם אינו מסוגל לעצור את מה שהגדירו כ"תוקפנות הכיבוש" (הדר טבשי)
לראשונה מאז החלה הפסקת האש, הופעלו התרעות באזור טבריה וביישובי הגליל התחתון. זאת בהמשך ליום קרב אינטנסיבי בצפון, שכלל מטחים בלתי פוסקים לעבר קריית שמונה ויישובי קו העימות (ינון שלום יתח)
שר ההגנה האיראני, ממלא מקום אבן אל-רזא, שיגר איום לעבר ישראל ומדינות המערב כשטען כי "יש הפתעות חדשות בדרך". במקביל, דובר ועדת הביטחון בפרלמנט האיראני הבהיר כי איראן לא נתנה לארה"ב שום התחייבות בנושא הגרעין: "ארה"ב תחליט אם היא מתמודדת מול הדיפלומטים שלנו או הטילים שלנו" (הדר טבשי)