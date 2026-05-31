שר ההגנה האיראני, ממלא מקום אבן אל-רזא, שיגר איום לעבר ישראל ומדינות המערב כשטען כי "יש הפתעות חדשות בדרך". במקביל, דובר ועדת הביטחון בפרלמנט האיראני הבהיר כי איראן לא נתנה לארה"ב שום התחייבות בנושא הגרעין: "ארה"ב תחליט אם היא מתמודדת מול הדיפלומטים שלנו או הטילים שלנו" (הדר טבשי)