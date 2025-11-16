הסתייע בבת זוגו המשרתת במילואים: כתב אישום נגד תושב הצפון שריגל עבור איראן

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד שמעון אזרזר, בן 27 מקרית ים, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. הנאשם הסתייע בבת זוגו המשרתת במילואים בכדי לקבל פרטי מידע שונים על צה"ל ובסיסי חיל האוויר.

חקירת השב"כ והמשטרה העלתה כי לאורך תקופה של למעלה משנה עמד שמעון אזרזר בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע בהנחייתם שלל משימות ביטחוניות. בתוך כך, העביר תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל ואף הציע להעביר למפעיליו מידע חיוני מתוך בסיסי צה"ל.

כאמור, אזרזר ניצל את הקשר עם בת זוגתו, המשרתת בשירות מילואים בבסיס חיל האוויר, ודלה ממנה פרטי מידע שונים על צה"ל, בסיסי חיל האוויר ועוד. עוד עלה כי אזרזר אף הציע למפעילו האיראני להעביר לו מידע מתוך בסיס צה"ל.

על פי ממצאי החקירה בעבור שירותיו קיבל כספים שהועברו בדרך של תשלום באמצעים דיגיטליים.הבוקר מוגש כנגד שמעון אזרזר כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה.