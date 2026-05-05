טראמפ: "חלה התקדמות רבה במו"מ עם איראן, 'פרוייקט חופש' ייעצר" | עדכונים שוטפים
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על עצירת מבצע "פרוייקט החופש" במצר הורמוז שיצא לדרך מוקדם יותר השבוע • אמש הכריז מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי מבצע "זעם אפי" נגמר והשיג את מטרותיו
1 דקות קריאה
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (רביעי) על עצירת מבצע "פרוייקט החופש" במצר הורמוז שיצא לדרך מוקדם יותר השבוע. אמש הכריז מזכיר המדינה האמריקני כי מבצע "זעם אפי" נגמר והשיג את מטרותיו, וכעת ארה"ב נמצאת ב"פרויקט חופש". ב-CNN דווח כי ישראל וארה"ב מתאמות אפשרות לסבב תקיפות נוסף באיראן - שיתמקד בחיסול בכירים.
טראמפ: "הושגה התקדמות רבה לעבר הסכם סופי עם איראן. המצור יישאר ויימשך, אך מבצע פרוייקט חופש ייעצר לתקופה קצרה, כדי להבין האם ניתן לחתום על הסכם" (ברק בטש)
