נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (רביעי) על עצירת מבצע "פרוייקט החופש" במצר הורמוז שיצא לדרך מוקדם יותר השבוע. אמש הכריז מזכיר המדינה האמריקני כי מבצע "זעם אפי" נגמר והשיג את מטרותיו, וכעת ארה"ב נמצאת ב"פרויקט חופש". ב-CNN דווח כי ישראל וארה"ב מתאמות אפשרות לסבב תקיפות נוסף באיראן - שיתמקד בחיסול בכירים.

