פרשת שדה תימן: המפכ"ל בולם מעורבות של קולה והפרקליטות

בפרקליטות מפעילים לחץ על המשטרה בעניין חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב (שישי) ב"קבינט שישי" כי המשטרה,שחוקרת את המקרה, למעשה בולמת את הפרקליטות בכך שהיא לא מעבירה לה פרטים על החקירה. היא גם לא מעבירה מידע לאשר קולה, שמונה על ידי הממשלה ללוות את החקירה. למעשה מי שאמון על כל החקירה, זו כרגע רק המשטרה.

בהקשר זה, ל-i24NEWS נודע כי קודם להחלטת המפכ"ל רב-ניצב דני לוי אתמול שלא להעביר פרטים מהחקירה לקולה, הוא נפגש ביחידות במשך ארבע שעות עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד