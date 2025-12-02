מחדלים ביטחוניים חמורים נחשפו: "צריך להדיר שינה מעיני השרים" | דו"ח המבקר

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) סדרת דו"חות ביטחוניים חמורים, וקבע כי ממצאיהם "צריכים להדיר שינה מעיני שרי הממשלה".

הדוחות, שנערכו בחודשים האחרונים, מצביעים על שורה ארוכה של ליקויים וכשלים במערכי ההגנה והביטחון של ישראל, שרבים מהם לא תוקנו גם לאחר ביקורות קודמות ואף לאחר אירועי 7 באוקטובר. "על שרי הביטחון והתחבורה, וכלל הגורמים לתקן את הליקויים באופן מיידי", הצהיר מבקר המדינה אנגלמן.

הרכבת הקלה: פערים באבטחה ובתרחיש הייחוס

אחד הדוחות המרכזיים עוסק בהיערכות לאירוע טרור ברכבת הקלה בגוש דן (הקו האדום), המשרתת כ-300 אלף נוסעים ביום. המבקר מצא כי במשך חמש שנים, משרד התחבורה לא קיבל את תרחיש הנפגעים שקבעה רשות החירום הלאומית (רח"ל), אך גם לא הציג עבורו חלופה. עוד עלה כי גם לאחר פרוץ המלחמה, נרשמו פערי איוש במאבטחים וצומצמו אימוני הכשירות שלהם. ליקוי חמור נוסף נוגע למענה באירוע חירום בתת-הקרקע: לצוותי מד"א אין מכשירי קשר נישאים, והתקשורת ביניהם תלויה ברשת הסלולרית, שעלולה לקרוס.

משרד מבקר המדינה

הביקורת, שנערכה בין אוגוסט 2024 לינואר 2025, כללה את כלל הגופים האחראיים: ממשרד התחבורה והמשטרה ועד מד"א וכיבוי אש ומציירת תמונה מדאיגה של פערים מערכתיים.

הליקוי המרכזי והבסיסי ביותר שעולה מהדוח הוא היעדר תרחיש ייחוס מוסכם לאירוע טרור ברכבת. כבר בספטמבר 2019 קבעה רשות החירום הלאומית (רח"ל) תרחיש קיצון לאירוע טרור רב-נפגעים, אך משרד התחבורה סירב לאשר אותו בטענה שמספר הנפגעים שנקבע בו גבוה מדי. בחמש השנים שחלפו מאז, ועד לסיום הביקורת, משרד התחבורה לא הציג עבודת מומחים מטעמו כחלופה לתרחיש. המשמעות היא שמערך ההגנה וההיערכות כולו פועל ללא תרחיש רשמי ומאושר על ידי הגוף האחראי על תשתיות התחבורה בישראל.

הדוח חושף כי מערך האבטחה של הרכבת סובל ממצוקת כוח אדם, שהלכה והחמירה לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". במספר מקרים, כמות המאבטחים במשמרת הייתה נמוכה מהתקן, ובשני מקרים אף ירדה מתחת לסף המזערי. בנוסף למחסור הכמותי, המבקר מצא כי חלה ירידה גם בכשירות המאבטחים, כאשר ריענונים חיוניים כמו אימוני קרב מגע צומצמו. המבקר מזהיר כי הפער צפוי להעמיק עם פתיחת הקווים הנוספים של הרכבת הקלה והמטרו.

אחד הממצאים המדאיגים ביותר נוגע לכשירות כוחות ההצלה באירוע חירום בתת-הקרקע. המבקר מציין כי מערכת הקשר של מד"א עדיין אינה מתקשרת עם מערכות הקשר של המשטרה וכיבוי אש – ליקוי שהתריע עליו כבר בדוחות קודמים לפני כעשור. חמור מכך, לצוותי מד"א הפועלים במנהרות אין מכשירי קשר נישאים, והם נסמכים על טלפונים סלולריים. "במקרה של קריסת הרשת הסלולרית", נכתב בדוח, "לא תהיה לצוותים דרך לתקשר ביניהם באמצעים טכנולוגיים".

עוד עלה כי צבירת כוחות הרפואה במקרה של אירוע רב-נפגעים בנמל צפויה להימשך זמן רב, והמענה הרפואי לא יעמוד ב"שעת הזהב" – פרק הזמן הקריטי להצלת חיים.

פערים נוספים שעלו הם: טרור כימי - לא נקבע תהליך מוסדר להתייעצות עם היחידה הייעודית במערכת הביטחון בנוגע להיערכות לאירוע טרור כימי (טב"ק) במנהרות. היעדר מתקן אימונים - למרות הצורך שעלה כבר בשנת 2016, טרם הוקם מתקן אימונים לאומי תת-קרקעי לכוחות החירום וההצלה. טכנולוגיות מתקדמות - בניגוד לפרויקט המטרו, בפרויקט הרכבת הקלה לא הוקם צוות לבחינת שילוב טכנולוגיות אבטחה מתקדמות.לצד הליקויים, המבקר ציין לחיוב את שיתוף הפעולה בין נת"ע למשטרה ואת איכות מתקן ההכשרה של מאבטחי נת"ע.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קבע כי "על משרד התחבורה לזמן את הגורמים אשר גיבשו את התרחיש שאליו נערכים בפועל, ללמוד את העבודות ששימשו לצורך גיבושו ולדרוש הבהרות במידת הצורך. כמו כן, על הגורמים הנוגעים בדבר - המשטרה; המשרד לביטחון לאומי, האחראי למשטרה; ומשרדים רלוונטיים אחרים, בעיקר משרד התחבורה ומשרד האוצר - לבצע עבודת מטה בנושא חוסר במאבטחים, המהווה אתגר לאומי המצריך טיפול דחוף, ובסיומה לפעול לסגירת הפער בנושא זה".

מתקנים חיוניים: אף ליקוי מרכזי לא תוקן

בביקורת מעקב על הגנת מתקנים חיוניים מפני טילים ואיומים אוויריים, מצא המבקר כי משרד הביטחון, צה"ל והמל"ל לא תיקנו אף לא אחד מהליקויים העיקריים שעלו בביקורת קודמת. גם לאחר 7 באוקטובר, במהלכה שוגרו לישראל יותר מ-26 אלף רקטות וטילים, הנושא לא קודם באופן משמעותי. משרד הביטחון טרם מיפה את המתקנים הנדרשים למיגון וטרם גיבש תכנית עבודה, בין היתר בשל מחלוקות על מקורות המימון.

בביקורת מעקב שערך המבקר על דוח חמור בנושא משנת 2020, נמצא כי אף לא אחד מהליקויים העיקריים שהוצגו אז תוקן על ידי משרד הביטחון, צה"ל והמטה לביטחון לאומי (המל"ל) עד לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הדוח קובע כי גם לאחר המלחמה, במהלכה התממשו האיומים האוויריים בהיקפים חסרי תקדים, הגופים האחראים לא קידמו את הנושא באופן משמעותי, למעט מספר פעולות נקודתיות. "מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון, לצה"ל ולמל"ל על אי-תיקון הליקויים שעלו בביקורת הקודמת", נכתב בחריפות בדוח.

הליקוי המרכזי שנותר בעינו הוא היעדר תוכנית עבודה סדורה. משרד הביטחון עדיין לא מיפה את המתקנים החיוניים הנדרשים למיגון, וממילא לא גיבש תוכנית עבודה רב-שנתית הכוללת תקצוב. הדוח מציין כי פניות חוזרות ונשנות של גורם מסוים לשרי הביטחון בין השנים 2019-2022 בנושא לא נענו כלל, והותירו את הגוף שעליו הוא אמון עם "פערי מיגון משמעותיים".

יתרה מכך, האחריות לנושא "התגלגלה" בין גורמים שונים במערכת הביטחון, כאשר בפועל אף גוף לא ראה בעצמו אחראי לקידום המיגון. פער זה, קובע המבקר, גרם ל"אי-קבלת החלטות בנושא ולאי-קידומו". רק בדצמבר 2024, עם סיום ביקורת המעקב, הנחה מנכ"ל משרד הביטחון על הקמת צוות ייעודי.

הדוח מותח ביקורת גם על המל"ל, שלא הציע לראש הממשלה להעלות את הנושא לדיון בקבינט עד לפרוץ המלחמה, וזאת בניגוד להמלצת המבקר בדוח הקודם. רק בדצמבר 2023, לאחר התערבות ראש הממשלה ופנייה של גורם חיצוני, קיים המל"ל לראשונה דיון ייעודי בנושא, אך גם כעת, טרם נקבע מתווה לקידומו.

סוגיית המימון נותרה המכשול העיקרי. משרד הביטחון טוען כי אין בתקציבו את המקורות הנדרשים, בעוד משרד האוצר סבור כי המימון צריך להגיע מתקציב משרד הביטחון או מהגופים עצמם הזקוקים למיגון. בשל המחלוקת, לא התקבלה כל החלטה בנוגע לאופן מימון התוכנית.

הכשל המערכתי בא לידי ביטוי גם בעיכוב המתמשך בחקיקת "חוק העורף", שהופץ לראשונה כבר בשנת 2011 ונועד להסדיר, בין היתר, את האחריות להגנה על מתקנים חיוניים. 14 שנים לאחר מכן, טיוטת החוק עדיין נמצאת בשלבים מקדמיים.

המבקר מסכם בקריאה נחרצת לשר הביטחון ולראש המל"ל להשלים בדחיפות את מיפוי המתקנים, לגבש תוכנית עבודה מתוקצבת, להסדיר את חלוקת האחריות ולהעלות את הסוגיה להחלטת הקבינט.

משרד מבקר המדינה

סיכון לשחיתות ודליפת מידע רגיש

הדוחות מצביעים על כשלים חמורים נוספים:

בתחום הייצוא הביטחוני - המבקר קבע כי פיקוח לקוי של משרד הביטחון על עמלות של "מקדמי שיווק" בעסקאות ייצוא ביטחוני, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. המבקר מציין כי ב-2020 נמנעה במקרה עמלה גבוהה, ומזהיר כי "התנהלות זו עלולה לפגוע באופן משמעותי במדינת ישראל".

מאגרי מידע במשרד הביטחון - הדוח חושף סיכונים חמורים לאבטחת מידע אישי על 2.84 מיליון בני אדם, כולל 230 אלף נכי צה"ל. נמצא כי 70% מהמשתמשים החיצוניים בעלי הרשאות גישה למאגרים כלל לא נזקקו להן, ומשרד הביטחון לא ביצע סקרי סיכונים ומבדקי חדירות כנדרש.

איום ביולוגי - 16 שנים לאחר חקיקת החוק להסדרת מחקרים במחוללי מחלות, משרד הבריאות טרם התקין תקנות לאכיפתו. הדוח מתריע על פערים באבטחת מעבדות והיעדר פיקוח על פרסום מאמרים שעלולים לסייע לגורמי טרור, במיוחד בעידן ה-AI.

בנוסף, הדוחות מצביעים על ליקויים במענה לאירוע רב-נפגעים בנמל התעופה רמון ועל העסקה נרחבת של יועצים במשרד הביטחון בחריגה מהכללים. המבקר מסכם בקריאה נחרצת לממשלה לפעול לתיקון מיידי של הליקויים, הנוגעים לליבת ביטחונם של אזרחי ישראל.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן: "הממצאים בדוחות הביטחוניים צריכים להדיר שינה מעיני שרי הממשלה. הם נוגעים לביטחונם של אזרחי ישראל. לאחר שבעה באוקטובר החובה לתקן את הליקויים העולים בדוחות מבקר המדינה מתעצמת פי כמה. את הליקויים החמורים ניתן לראות בשורה ארוכה של נושאים, ובהם פערים משמעותיים בהערכות הרכבת הקלה בגוש דן להגנה בפני אירועי טרור. בכל הנוגע להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים, רקטות ואיומים אוויריים נוספים עלה כי לא תוקנו הליקויים העיקריים שעלו בביקורת קודמת. ליקויים נמצאו בניהול מאגרי המידע במשרד הביטחון ובמענה לאירוע רב נפגעים בשדה התעופה רמון. על שרי הביטחון והתחבורה, וכלל הגורמים לתקן את הליקויים באופן מיידי".