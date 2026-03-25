היום ה-26 למבצע "שאגת הארי": גורם בכיר במל"ל אמר היום (רביעי) כי "נמשכת המגמה של ניסיונות פיגוע איראניים נגד יעדים ישראליים ויהודיים בעולם". לדבריו, במל"ל לא זוכרים מאמצים בהיקף כזה. "מדובר במוטיבציית שיא להוציא פיגוע בכל מקום ובכל דרך", הדגיש.

"מערכת הביטחון עובדת עם שותפים ברחבי העולם כדי לסכל את הניסיונות הללו", חשף, "פסח נתפס על ידי האיראנים וגורמי פח"ע נוספים כהזדמנות לפגיעה בישראלים ובריכוזי יהודים בעולם". הבכיר הפציר בישראלים "להימנע מלהגיע לאירועים יהודיים בחו"ל שאינם מאובטחים, או למקומות שמזוהים עם יהודים".

בהמשך דבריו, שם דגש על מספר מדינות: "בעוטף איראן - אמירויות, ארמניה, אזרבייג'ן, גיאורגיה - לא להגיע בכלל למוסדות יהודיים ונדרש לנקוט במשנה זהירות גם בתאילנד ובהודו".

"יש הרבה פעילות בטאבה, סיני וירדן - בעקבות סגירת נתב"ג. אזהרת המסע לירדן ולסיני נמצאת בדרגה 4 - החמורה ביותר, ובסיני הסכנה גדולה במיוחד". הוא סיכם: "אין להגיע לחופשות במדינות אלה, רק לחזור דרכן לארץ".