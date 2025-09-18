במרחק מטר מהשר: 3 שב"חים נעצרו באירוע בו נכח סמוטריץ'

מומלצים -

שלושה שוהים בלתי חוקיים, תושבי השטחים, נעצרו היום (חמישי) במלון בו עבדו בתל אביב, בזמן אירוע בו נכח שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כשלפי הפרטים הם עבדו במרחק מטר ממנו. מעסיקם, תושב כפר קאסם כבן 27, נעצר אף הוא. על פי החשד הם הועסקו באמצעות חברה חיצונית בתחום המלון.

שוטרים שהגיעו לאירוע במקרה, הבחינו בשלושה שעוררו את חשדם. במהלך חקירתם התברר כי מדובר בשלושה תושבי שטחים, מחברון ובית עווא, בשנות ה־20 לחייהם, השוהים בישראל כאמור שלא כחוק.

מפרטי התקרית החריגה עולה כי השר סמוטריץ' מאובטח ע"י יחידת מגן. אלא שבשלב מסוים נכנסו במקרה למקום שוטרים ממרחב ירקון, למעגל האבטחה הפנימי, והבחינו בשלושה שבחים שעבדו בהקמת הבמה, במרחק של מטר מהשר.

הקצין במקום לקח אותם לתשאול. תחילה טענו כי הם מיפו, אך במהרה התברר שהציגו תעודות זהות מזויפות. בחקירתם הודו שחצו את הגדר וטענו כי נכנסו לישראל רק כדי לעבוד. גם המעסיק נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. בחקירתו טען: "מה יכולתי לעשות? לא הייתה לי דרך לדעת".

שלושת החשודים נכלאו בתום חקירתם והיום הם צפויים לבוא בפני בית משפט לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.