"הרשימה השחורה" של אוגדת איו"ש: המחבלים שהעסיקו את הגזרה

במשך תקופה ארוכה העסיקה את אוגדת איו"ש "הרשימה השחורה", של המבוקשים הבכירים ביותר שהיו כוחות הביטחון במצוד אחריהם, ושנסגרה עם חיסולו של מבצע הפיגוע באזור התעשייה בראון. במהדורה המרכזית הבאנו הערב (שלישי) את שמות פעילי הטרור שאחריהם התנהל המצוד - שהסתיים היום.

לצד סולטאן א-ג'אני, שחוסל על ידי יחידת דובדבן מוקדם יותר היום, היו ברשימה גם עבד א-שתייה, מבצע פיגוע הדריסה במחסום "חווה 6" בכניסה לשכם בו נהרגו שני לוחמים, ועבד אל-כרים צנובר, מניח המטענים באוטובוסים בבת ים. גם ראש התארגנות הטרור בג'נין, פעיל הג'יהאד האיסלאמי נור אל-ביטאווי, שהיה נחשב למבוקש מספר אחת חוסל.

בנוסף להם היה גם ואיל לחלוח, רוצחו של יונתן דויטש שנהרג בפיגוע הירי בצומת מחולה באוגוסט 2024, ונא'אל סמארה, מבצע פיגוע בברוכין בו נרצחה צאלה גז כשהייתה בדרכה לבית החולים ללדת את בנה, שנפטר כשבועיים לאחר שיולד. חברי החולייה שביצעו את הירי הקטלני בפונדוק, קטיבה א-שלבי, מוחמד נזאל ומוחמד זכראנה, היו גם הם ב"רשימה השחורה" - וחוסלו.