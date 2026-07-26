השרים קראו לתגובה "לא פרופורציונלית" לפיגועים בשומרון | הציטוטים מישיבת הממשלה

במהלך ישיבת הממשלה שנערכה היום (ראשון), דנו השרים בהסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון וקראו לנקיטת יד קשה מול הטרור ושינוי הוראות הפתיחה באש.

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שר הביטחון ישראל כ"ץ: "עשינו מבצעים במחנות הפליטים, וכנראה שנצטרך לעשות עוד. צה"ל פועל בשטח, חורש את השטח, מבצע מעצרים ופועל בנחישות".

שר החינוך יואב קיש אמר כי "חייבים לשנות את נוהלי הפתיחה באש", והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "חייבים לחזור לסיכולים הממוקדים, לשנות את הוראות הפתיחה באש ולאפשר לחיילי צה"ל לפתוח באש באירועים כאלה".

תא"ל יוגב בר ששת אמר כי "יש קושי באירועים שבהם יש עירוב בין מחבלים לאזרחים. במהלך עימותים כאלה החיילים לא תמיד יודעים מי המחבל ומי האזרח". שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת השיב לו: "אפשר להבדיל. קודם יורים באוויר, ואז ברגליים".

השר זאב אלקין: "חייבת להיות תגובה מחמירה". סגן השר אלמוג כהן הוסיף: "נדרשת תגובה לא פרופורציונלית". שר התפוצות עמיחי שיקלי אמר כי "אלוף פיקוד המרכז חייב לשנות את הוראות הפתיחה באש".

השר איתמר בן גביר אמר כי "רק שלשום הם ביקשו שוב מבית המשפט להדיח אותי, כי אמרתי שעדיף שימותו אלף מחבלים ולא תיפול שערה מראשו של לוחם מג"ב. זו צריכה להיות גם המדיניות של צה”ל".