"הפסקת אחריות": הבגידה בתושבי הצפון - שתתפוצץ לכולנו שוב בפנים | אוריה קשת

שקט מדומה, בגידה אמיתית. הם לא חיכו להודעה הרשמית, לא להצהרות מהקבינט, לא לפרשנים באולפנים. התושבים בצפון הרגישו את זה בגוף - שוב עוצרים באמצע, שוב עוזבים לפני הסוף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בירושלים מדברים על "הישג", על "חלון מדיני", על "הפוגה אסטרטגית". בצפון מדברים על משהו אחר לגמרי: על הפקרה, על בגידה. כי אין דרך עדינה להגיד את זה: הפסקת האש הזו לא מרגישה כמו הישג, היא מרגישה כמו נטישה באמצע הקרב.

אחרי חודשים של אזעקות, לילות בלי שינה, ילדים שיודעים איפה המרחב המוגן לפני שהם יודעים לכתוב מישהו החליט שזה מספיק. לא כדי לנצח - כדי לעצור. לעצור כשחיזבאללה עדיין שם. חמוש. קרוב. מחכה להזדמנות הבאה. וזה הרגע שבו השקט הופך למסוכן יותר מהרעש.

זה לא שקט של ביטחון, זה שקט של "בינתיים", שקט שמבשר את הסבב הבא. והזעם בצפון? הוא כבר לא מתפרץ - הוא רותח. לא זעם של סיסמאות - זעם עמוק, שקט, כזה שנבנה כשאתה מבין שמכרו לך שוב את אותו הסיפור רק באריזה חדשה.

אמרו "נשנה מציאות" - בפועל המציאות נשארה. האיום לא הוסר, רק נדחה. אמרו "לא נחזור לשישה באוקטובר" - אבל התחושה בשטח ברורה חזרנו בדיוק לשם, רק עם יותר פחד ופחות אמון. וזה לא רק כישלון, זה מסר. מסר לתושבים: תסתדרו. מסר לחיזבאללה: תחכו זה עובד.

כי אם בצד השני מבינים שהזמן משחק לטובתם, שהלחץ הבינלאומי יעצור את ישראל לפני הכרעה, אז למה להם למהר? זו לא מדיניות. זו התמכרות להפסקות אש.

כל פעם אותו דפוס: הם יורים ואנחנו מגיבים, הם נשחקים ואנחנו עוצרים, הם מתאוששים אנחנו מתכוננים לסבב הבא. והפער הזה, בין השיח בירושלים לבין החיים במטולה, בקריית שמונה, בשלומי כבר לא ניתן לגישור.

שם מדברים על אסטרטגיה, כאן מדברים על הישרדות. התושבים בצפון לא דורשים מלחמה - הם דורשים ודאות. אבל הפסקת האש הזו לא מביאה ודאות - היא מביאה הפוגה, והפוגה, במציאות הזאת, היא פשוט דחייה של הבלתי נמנע.

והמחיר האמיתי? הוא לא רק ביטחוני - הוא על האמון. כמה פעמים עוד אפשר לבקש מאנשים לחזור הביתה, להאמין שהפעם זה אחרת, כשהמציאות מוכיחה אחרת שוב ושוב?

הפסקת האש הזו אולי קונה זמן למנהיגים - אבל היא שורפת את האמון של האזרחים. וכשזה יתפוצץ שוב כי זה יתפוצץ, לא רק הטילים יחזרו - גם השאלה תחזור: איך שוב השארתם אותנו לבד? זו לא הפסקת אש - זו הפסקת אחריות.