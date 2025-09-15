במקביל לתמרון: צה"ל פינה ממצאים ארכיאולוגיים נוצרים בעזה

מומלצים -

על רקע הרגישות מול הקהילה הנוצרית, במקביל לתמרון צה"ל בעיר עזה, גורמי הביטחון הודיעו היום (שני) כי במהלך הימים האחרונים החל פינוי של מחסן המכיל ממצאים ארכיאולוגיים נדירים, פסיפסים וכלי חרס של הקהילה הנוצרית שאוחסנו במקום.

בתיאום מנהלת התיאום והקישור לעזה במתפ"ש ובשיתוף ארגון בין-לאומי, הממצאים הארכיאולוגיים מועברים למקום בטוח. מטרת התהליך היא להבטיח שימור של הממצאים לצד חופש פעולה של צה"ל לפעול במרחב העיר עזה ולפעול כנגד ארגון הטרור חמאס.

דובר צה"ל

בתוך כך, גורם במערכת הביטחון מסר כי, בוצעה פנייה יזומה לארגון בין-לאומי כדי לבצע העברה של הממצאים הארכיאולוגיים מהמחסן בעיר עזה למקום אחר ברצועה. זאת, על מנת להבטיח שבמהלך התמרון, הממצאים יקרי הערך עבור הנוצרים לא יפגעו ויהרסו. "בכך מנענו אירוע שהיה עלול לייצר משבר לגיטימציה בקרב הקהילה הנוצרית", הסביר הגורם.

אתמול, מקור במכון הצרפתי למקרא ולארכאולוגיה (Ecole Biblique) פירסם כי צה"ל תקף בניין שמוחזק בו האוסף הארכאולוגי הגדול ביותר ברצועת עזה. כמו כן, נמסר כי צה"ל איים להשמיד לחלוטין את הבניין. יתכן, וההודעה שיצאה כעת מהווה מענה לכך ומטרתה למנוע סערה אל מול הקהילה הנוצרית.