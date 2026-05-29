בעקבות הפרסומים על מתיחות לכאורה בין המפכ"ל דני לוי לבין מפקדי המחוזות סביב הקצאת כוחות למעצרי עריקים, גורמים בכירים מתוך סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה (הספ"כ) דוחים היום (שישי) את הטענות על משבר פנימי וטוענים כי מדובר בניסיון “לתקוע טריז” בין חברי הספ"כ.

בשיחה עם i24NEWS אומרים אותם גורמים כי "אין שום מרד במשטרה". לדבריהם, כמו בכל ארגון, גם במשטרה מתקיימים דיונים מקצועיים ולעיתים נשמעות עמדות שונות, אך בסופו של דבר ההחלטות מתקבלות על ידי המפכ"ל ומיושמות על ידי כלל הפיקוד.

"אנחנו לא בובות בחלון ראווה וגם לא בובות על חוט", אומר אחד הגורמים. "כולנו צברנו עשרות שנות ניסיון ומומחים בתחומנו. תפקידנו להציג למפכ"ל תמונת מצב מקצועית ומדויקת כדי שיוכל לקבל החלטות מושכלות. חילוקי דעות מקצועיים אינם מעידים על מרד או על קרע, אלא על תהליך עבודה תקין וטבעי".

עוד מוסיפים הגורמים כי "יש מי שמנסה לייצר מתח בתוך הספ"כ ולצייר מציאות שאינה קיימת. אנחנו ארגון היררכי. לאחר שכל הדעות נשמעות וההחלטה מתקבלת, כולם פועלים על פיה".

במשטרה תקפו מוקדם יותר את הפרסום של כתב "ישראל היום" יעקב הרשקוביץ, לפיו המפכ"ל "איבד שליטה מול מרד הניצבים" - וקבעו: "פייק ניוז": "מדובר בפרסום שקרי וחסר כל בסיס עובדתי, הנשען על 'גורמים' אנונימיים ובעלי אינטרס שמנסים לפגוע בשוטרי ומפקדי משטרת ישראל. משטרת ישראל פועלת בעוצמה, באחדות ובשיתוף פעולה מלא של כלל מפקדי המחוזות והאגפים תחת הנהגת המפכ״ל רב ניצב דני לוי. בזמן שהשוטרים והלוחמים נמצאים בחזית סביב השעון למען ביטחון אזרחי ישראל, יש מי שבוחר להפיץ ספינים מנותקים מהמציאות בניסיון לייצר כותרות שקריות על גבם של המשרתים בשטח".