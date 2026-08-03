בניגוד להנחיית שר הביטחון: דילול הכוחות בעוטף עזה נמשך
שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל שלא לקצץ בכיתות הכוננות בעוטף עזה, בעקבות פנייה מראשי הרשויות בעוטף • למרות ההנחייה, ברשויות העוטף התקבלה היום הודעה לפיה יתבצע דילול בכוחות כבר מחר
למרות ששר הביטחון כ"ץ התחייב בפני ראשי הרשויות והורה על ביטול הקיצוץ בהגנה היישובית, בפועל הרידוד נמשך בניגוד להנחייתו ואין צפי להחזרת הכוחות. בהודעה שהופצה בקרב יישובי העוטף נכתב כי הצמצום צפוי לצאת לפועל כבר מחר (שלישי).
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בהודעה נכתב: "לאחר דיונים רבים בנושא צמצום סד"כ המגויס, התקבלה החלטה על צמצום שייכנס לתוקף החל ממחר, יום שלישי 04.08". למרות זאת, בהודעה נכתב כי גם אין פגיעה בתקן של מחלקות ההגנה ולא באמצעים שהוגדרו וקיימים.
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לפני כשבוע וחצי דיווחנו על השיטה החדשה בצה"ל לצמצום כוח האדם בעוטף, בה למעשה מקפיאים את הגיוסים. כך נוצר מצב שבו חיילים שיוצאים הביתה, גם אם להתאווררות, לא יכולים לשוב לכיתות הכוננות.
בשבוע שעבר ראשי הרשויות הגישו מכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ, שאמר כי הוא לא מכיר את ההנחייה. אחרי שנשלח המכתב בצה"ל הודיעו על קיצוץ נוסף בכיתות הכוננות, ובתגובה השר כ"ץ הנחה שלא להוציא אותו לפועל.
בשלב זה היישובים נשארים ללא שמירה מפאת חוסר בכוח אדם. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה.