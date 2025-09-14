יצר קשר עם סוכן איראני: צעיר חרדי הורשע בריגול

מומלצים -

אלימלך שטרן, חרדי מבית שמש, הורשע היום (ראשון) בריגול לטובת איראן. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע שאלימלך, בן 28, ביצע עבירות של מגע עם סוכן חוץ וקשירת קשר לאיומים, זאת לאחר שעמד בקשר עם גורם איראני דרך הטלגרם וביצע משימות שונות, על אף שידע כי מדובר בגורם עוין. על כך קיבל תשלום במטבעות דיגיטליים.

מכתב האישום עולה כי שטרן היה בקשר בטלגרם עם פרופיל בשם "אנה אלנה", והתבקש לבצע משימות, בהן הנחת ראש של כבש בבית שגריר ישראל בסבא"א. בנוסף, התבקש לתלות מודעות בתל אביב, להטמין כספים בנקודות שונות, להעביר חבילות בהן ראש חיה או בובה כרותים לצד סכין ומסר מאיים, במטרה להניחן בפתח ביתם של ישראלים, ולשרוף יער.

כך, למשל, הדפיס ותלה שטרן מודעות עם תמונה של כף יד שטופת דם וכיתוב באנגלית: "יהיה כתוב בהיסטוריה שילדים נהרגו, בואו נעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה". לשם כך גייס שני ישראלים נוספים, אחד מהם ביצע את המשימה וצילם את עצמו, והעביר את התמונות לשטרן שהעביר אותן ל"אנה". בנוסף, אסף אותו אדם לבקשת שטרן טלפון מאזור עתלית לפי הנחיות "אנה", והפעיל סכומי כסף ברחבי ירושלים ותל אביב באמצעות ישראלי נוסף.

במענה לכתב האישום טען המואשם כי לא חשד בכך שאנה היא סוכנת חוץ וכי זכויותיו נפגעו במהלך החקירה, וביקש לפסול את הודאותיו. פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד ישי זיגמן, טענה כי הנאשם היה מודע לזכויותיו והודאותיו ניתנו מרצונו החופשי. בנוסף ציינה הפרקליטות שהתקיימו כל יסודות עבירת מגע עם סוכן זר, ושגם מבחינה אובייקטיבית וגם סובייקטיבית הנאשם חשד שמדובר בגורם עוין. ההתכתבויות עם "אנה" והתנהגותו מול דמות ביטחונית מחזקים את המודעות שלו לסכנה. הפרקליטות ביקשה להעדיף את הודאותיו הראשוניות על פני גרסתו המאוחרת בבית המשפט.

בית המשפט קבע כי "מכלל הראיות שהוצגו לפניי עולה, כי בלבו של הנאשם קינן חשד בדבר זהותה של אנה כבר מראשית הקשר שלו עמה, וחשד זה הלך והתגבר ככל שהמשימות שנתנה לו החריפו מבחינת חומרתם, וקיבלו אופי ביטחוני-לאומני בולט יותר, וכן ככל שהיא שיתפה אותו יותר ביחס לזהותה כסוכנת זרה, וכמי שמעוניינת לגייסו לשורותיה, ולהעבירו אימוני לחימה למרגלים".

עו"ד זיגמן מסר כי "הפרקליטות טענה לאורך ההליך כי אלימלך שטרן בחר לפעול בשירות סוכן זר מתוך בחירה. הוא קיבל משימות, ביצע אותן, גייס אנשים נוספים, וקיבל על כך תשלום. כל זה בזמן שהוא מבין היטב שמאחורי 'אנה' עומד גורם עוין שמנסה לערער את ביטחון המדינה. המסר שיצא היום מבית המשפט הוא ברור: מי שפועל מול סוכן זר וגורמים עוינים יישא באחריות. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על ביטחון ישראל, גם מול איומים מהסוג הזה שפועלים מתחת לרדאר, אבל מסכנים את כולנו".

לפני כחודש נחשפה פרשת ריגול נוספת, בה אזרח ישראלי הואשם בגין ביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. מכתב האישום שהוגש נגדו עולה כי הנאשם קיים במהלך מלחמת חרבות ברזל ובתקופת "עם כלביא" קשר ממושך עם סוכן איראני, והעביר לו מידע בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. עוד עלה כי הנאשם עלה לישראל מאיראן בשנת 1999 והיה במשך תקופה ארוכה בקשר זוגי עם אזרחית איראנית המתגוררת במדינת האויב.

זאת ועוד, במהלך שנת 2024 נפגש הנאשם בטורקיה עם בת זוגו ושני גורמי משטר איראנים, ביודעו כי מדובר בגורמים אשר עוינים את מדינת ישראל. לאחר המפגש, במספר הזדמנויות שונות, קיים הנאשם מגע עם סוכן איראני באמצעות הטלגרם ומסר לו לבקשתו וגם מיוזמתו של הנאשם מידע בנושאים שונים.