פרשה חמורה: צעיר ריגל עבור איראן - והכין חומר נפץ שיועד לפגוע בנפתלי בנט

המשטרה והשב"כ הודיעו היום (חמישי) על מעצרו של אזרח ישראלי, תושב חיפה, החשוד בביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. מהפרטים שהותרו לפרסום עולה בין היתר כי החשוד - עמי גיידרוב בן ה-22 - ייצר חומר נפץ אשר יועד לפגיעה באישיות בכירה. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה לראשונה כי האישיות שהיתה על הכוונת היא נפתלי בנט. הצהרת תובע הוגשה היום בעניינו וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו וכנגד נוספים בימים הקרובים.

כאמור, החשוד נעצר במהלך פעילות משותפת של היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (היאחב"ל) שבלהב 433 ושל שב"כ, בגין חשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וסיוע לאויב במלחמה, זאת על ידי ביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

בחקירה עלה כי גיידרוב עמד בקשר עם גורם איראני החל מאוגוסט 2025. במסגרת קשר זה, ביצע מספר רב של משימות בעבור סכומי כסף גבוהים. עוד בהנחיית מפעילו, גיידרוב הסכים לייצר חומר נפץ אשר היה מיועד לפגיעה באישות בכירה.

עוד עולה, כי לטובת ניהול הקשר עם מפעיליו, רכש גיידרוב טלפונים ייעודים ושכר דירה בחיפה - בה ייצר את חומר הנפץ, תוך שהוא מתעד את פעילותו בסרטונים ובתמונות אשר נשלחו למפעילו כעדות לעמידתו במשימות.

במהלך הקשר עם הגורם האיראני, החשוד שיתף מספר חברים ואף הסתייע בהם ברכישת חומרי גלם הנדרשים לייצור חומר נפץ. בעקבות כך נעצרו לחקירה מספר אזרחים ישראליים נוספים, תושבי הצפון, ובניהם סרגיי ליבמן ואדוארד שובטיוק. בחקירה עלה כי אלו סייעו לגיידרוב ברכישת חומרים, הסתרת חומר הנפץ ואף ביצוע ניסוי ליעילות של חומר נפץ, כל אחד על פי חלקו.

עוד עלה כי במהלך מבצע "שאגת הארי" הונחה גיידרוב על ידי מפעילו להעביר לרשות האיראנים תמונות של נמל חיפה, אתרי נפילות טילים באזור הצפון ואף התבקש לאתר נכס להשכרה אשר ניתן לצפות ממנו לאזור הנמל בכדי להציב בו מצלמה קבועה. בעבור כלל הפעילות קיבל למעלה מ-70 אלף שקלים, אשר הועברו לו ברובם באמצעות ארנקים דיגיטליים.