"מינואר הקרוב צה"ל יצטרך בכל יום 8,000 מילואימניקים נוספים"

בצה"ל נערכים להאריך פעם נוספת את שירות המילואים, כך דיווח הערב (שלישי) הפרשן הצבאי יוסי יהושוע. "אנחנו ממשיכים להילחם בכל הזירות, ולצה"ל חסרים כ-7,500 לוחמים ומספר זהה של תומכי לחימה ומנהלה".

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יהושוע מוסיף: "בגלל שעדיין אין חוק שיסדיר לפחות את שירות החובה, אנחנו יורדים ל-30 חודשי שירות במקום 36. המשמעות היא שכ-8,000 אנשי מילואים יתווספו למערך מדי יום. מישהו יצטרך לגשר על הפער הזה, ואלה המילואימניקים".

"זה עול כלכלי, חברתי, זה עומס על תקציב הביטחון ועל תקציב המדינה. צה"ל בפער גדול מאוד גם כלכלית, חסרים לו עשרות אלפי שקלים".