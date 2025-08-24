קטאר-גייט: פרטים חדשים על הרחקתו של פולי מרדכי מהמו"מ

מומלצים -

פרשת קטאר-גייט: ראיות ועדויות חדשות נאספו במשטרה נגד אלוף במילואים פולי מרדכי, שנושא תפקיד במילואים במנהלת השבויים והנעדים. פרשן i24NEWS לענייני משטרה, משה שטיינמץ, דיווח היום (ראשון) במהדורה המרכזית על ההתפתחויות בחקירה.

אלוף (מיל') פולי מרדכי נחקר לפני מספר חודשים במשטרה ומסר גרסה שמרחיקה אותו מהחשדות בפרשה. גם מעדותו יש נתונים לגביהם אין ויכוח: החברה שלו היוותה חולייה בשרשרת העברת הכספים בין קטאר לבין מקורביו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

משטרת ישראל המשיכה לאסוף עדויות וראיות בפרשה, ומהתמונה שהחלה להתגבש אצל החוקרים עלו שאלות לגבי הגרסה אותה מסר. זו הסיבה שהוא זומן בחמישי שעבר לחקירה נוספת, הפעם באזהרה, בה עומת עם הממצאים החדשים. בעקבות זאת הוחלט גם להרחיק אותו מפעילותו במנהלת השבויים והנעדרים, ומהקשר למשא ומתן לשחרור החטופים.

לחוקריו אמר אלוף מרדכי כי הפעילות שלו מול קטאר הייתה ידועה למפקדיו בצבא, ולכן לא היה ניגוד עניינים.

אלוף מרדכי אישר ל-i24NEWS היום כי הושעה מצוות המשא ומתן לתקופה של שבועיים עד המשך ברור חקירתו בפרשת קטאר-גייט. ההשעיה מגיעה לאחר ביקורת גוברת על העובדה שיועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך מתמודד עם שורה ארוכה של הגבלות מאז נחקר לראשונה בפרשה בעוד שמרדכי מוסיף לכהן בתפקיד כה רגיש. בלשכת ראש הממשלה מסרו כי החלטות בעניין הזה מתקבלות על ידי צה"ל.

הפרשה הביטחונית "קטאר-גייט" נחשפה בסוף השנה שעברה ועניינה חשדות לניגוד עניינים ולפגיעה בביטחון המדינה בזמן מלחמת חרבות ברזל מטעם מספר בכירים בצמרת המדינית-ביטחונית. לפי החשד, מספר בכירים קיבלו תשלומים מממשלת קטאר בתמורה לקידום האינטרסים שלה בישראל והשפעה על דעת הציבור הישראלי. זאת, כשבפועל המדינה האוייבת מממנת את חמאס.

כמו כן, על פי החשד, מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני. המעורבים העיקריים בפרשה הם היועצים לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו: יונתן אוריך ואלי פלדשטיין. בשלב זה אוריך מורחק מלשכת ראש הממשלה.