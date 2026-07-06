דיווח על מיקומי נפילות וצילם אתרים אסטרטגיים: שב"ח מואשם בריגול עבור איראן

הפרקליטות הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בכרוז שחריב דודובייב, שוהה בלתי חוקי מטג'יקיסטן, בגין ריגול עבור איראן ולאחר שמסר מידע לגורמים עוינים באמצעות אפליקציית טלגרם בתמורה לתשלום.

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על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אביב בר אור מפרקליטות מחוז תל אביב, דודובייב הופעל בחודשים פברואר עד יוני האחרונים באמצעות הטלגרם על ידי גורמי מודיעין מטעם איראן, שפעלו תחת הכינויים "אנה", "אורי" ו"פולינה". הוא אסף בשיטתיות מודיעין על תשתיות אסטרטגיות וצבאיות בישראל, והעביר אותו לסוכני החוץ תמורת תשלום במטבעות קריפטוגרפיים.

דודובאייב, אזרח טג'יקיסטן שהגיע לישראל כתייר בנובמבר 2025, עבד בעבודות מזדמנות ובהמשך הפך לשוהה בלתי חוקי. הוא גויס באמצעות מודעת דרושים בטלגרם, שהציעה לו בתחילה 150 דולר עבור צילום רכבי יוקרה. לאחר שקיבל את הכסף באמצעות ארנקי קריפטו, נאמר לו כי מפעילתו פועלת מטעם ארגון איראני ומשם החל לבצע שורת משימות עבור מפעיליו.

תחילה נדרש הנאשם לנהל קבוצת טלגרם ברוסית בשם "ישראל הנגישה", לפרסם בה מידע על החיים בישראל והנחיות להתנהלות בזמן אזעקות ואף לגייס אליה משתמשים נוספים. עבור ניהול הקבוצה קיבל כ-500 דולר.

בהמשך, מפעיליו שכרו עבורו חדר בקומה גבוהה במלון לאונרדו פלאזה ברמת גן, כדי שישקיף לעבר גוש דן בזמן מטחי הטילים מאיראן, ידווח על פגיעות ויעביר מידע בזמן אמת. לאחר מכן נשלח שוב ושוב לתעד זירות נפילת טילים, את נמל חיפה, מפעל אלביט באחיהוד ואתרים נוספים. עבור כל משימת צילום קיבל בין 150 ל-400 דולר, בנוסף להחזרים על נסיעות, אוכל ולינה ואת התיעוד מחק לאחר שהעביר אותו למפעיליו.

בנוסף, העביר ידיעות על מיקומי נפילות טילים במהלך מבצע "שאגת הארי", ביצע משימות צילום במקומות שונים, ובהם נמל חיפה ומפעל "אלביט מערכות", וזאת בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. כחודשיים לתוך ההפעלה אמר דודובייב לסוכנת "פולינה" כי הוא חושש לרצות עונש מאסר, בדומה לאחרים שעבדו עימם, וכי סיים לבצע משימות. בתגובה השיבה לו כי זו זכותו, אך הסירוב יוביל לניתוק הקשר באופן מיידי. למחרת יצר דודובייב קשר עם "פולינה" והסכים להמשיך לבצע את הפעולות שהתבקש לבצע בתמורה לתשלום.

האיראנים לא הסתפקו בו בלבד. הם הורו לו להפיץ עשרות ואף מאות מודעות דרושים שנחזו ללגיטימיות בשכונות מהגרים, במועדונים ובשירותים ציבוריים בתל אביב ובאשדוד, במטרה לגייס מהגרים נוספים לביצוע משימות עבורם. הם הכתיבו את נוסח המודעות, קבעו את מיקומי ההפצה, דרשו ממנו לתעד את ההדבקה ואף מימנו עבורו רכישת מדפסת. עבור משימות אלה קיבל בין 100 ל-300 דולר בכל פעם. באחת המשימות הדפיס 120 מודעות, שלח 63 סרטוני תיעוד ודיווח כי הדביק 119 מודעות, ובתמורה קיבל 300 דולר.

דודובאייב אף העביר למפעיליו את פרטיו של אזרח אוזבקיסטן, כדי שיוכלו לנסות לגייס גם אותו לפעילות עבור איראן. בסך הכול הועברו לארנק הדיגיטלי שלו כ-2,230 דולרים.