מאתרים את האמל"ח בתוך המבנה: תיעוד פעילות צה"ל בדרום סוריה

לאחר המעצר בהר דב: כוחות צה"ל איתרו והשמידו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג'אן שבדרום סוריה, כך נמסר הבוקר (שלישי) מדובר צה"ל.

דובר צה"ל

גורם ביטחוני ציין כי הפעולה הושלמה בשבוע שעבר, בפיקוד אוגדה 210, ובמהלכה כוחות מיחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו, איתרו והשמידו במחסן אמצעי לחימה רבים ובהם נשקים, מוקשים ואמצעי תקשורת של הארגון, קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית.

גורם ביטחוני הוסיף עוד כי המבצע הושלם לאחר איסוף אינדיקציה מודיעינית לפיה בקירות המבנה מסתתר אמל"ח, שמיועד לשימוש נגד כוחותינו. הפעילות המדוברת מצטרפת למעצר מחבל נוסף מהארגון, שנרשם בליל יום ראשון במרחב הר דב הלבנוני. באירוע המדובר, המחבל נעצר ולאחר מכן הובא להמשך חקירה בשטח הארץ.

כאמור, הג'מאעה האיסלאמית (אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה) היא ארגון טרור סוני-פלסטיני הממוקם בלבנון. הארגון מסונף לאחים המוסלמים ומזוהה עם תנועת חמאס. דובר צה"ל אמר על הג'מאעה האיסלאמית: "ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון".