הצהרת תובע תוגש היום (שני) נגד תושב ירושלים כבן 21, החשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות של קשר וריגול עבור גורמי מודיעין איראניים בתמורה לתשלום.

ממצאי החקירה המשותפת של שב"כ וימ"ר ירושלים העלו כי במהלך שנת 2025 עמד החשוד בקשר עם גורם מודיעין איראני אותו הכיר באמצעות רשת חברתית. הוא ביצע שורה של משימות, שכללו איסוף מידע ותיעוד חזותי של אזורים שונים בשטח ישראל ורכישת ציוד צילום ואמצעים.

החשוד הופעל במשך תקופה של בין חודשיים לשלושה - כולל במהלך מבצע "עם כלביא". הוא נשלח לתעד מוקדים ציבוריים הומי אדם, בהם פארקים, ואף נדרש לצלם את הדרך לרעננה, אזור מגוריו של ראש הממשלה לשעבר בנט. עוד עלה כי החשוד ביצע את המשימות תוך כדי נהיגה ברכב, וזאת למרות שאין ברשותו רישיון נהיגה.

הנאשם היה מודע לכך שהוא פועל בשליחות גורם עוין ועושה זאת בתמורה לבצע כסף - אותו קיבל באמצעות מטבע דיגיטלי.

משב״כ והמשטרה נמסר כי מדובר בפרשייה נוספת הממחישה את שיטת הפעולה של האויב האיראני, הפועל לגיוס אזרחים ישראלים באמצעות הרשת, תוך ניצול פלטפורמות דיגיטליות למתן הנחיות והעברת תשלומים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.