חולץ ישראלי שננטש במהלך הלילה בלב רמאללה על ידי חברו

אזרח ישראלי חולץ הבוקר (שבת) ממרכז העיר הפלסטינית רמאללה, לאחר שנצפה מסתובב במרחב תוך סיכון ממשי לשלומו. עם קבלת הדיווח על הימצאותו בעיר, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית בנימין במהירות כדי להעניק לו הגנה מיידית.

במקביל, פעלו הכוחות להעברתו הבטוחה לידי כוחות הביטחון הישראליים באמצעות ערוצי התיאום הרשמיים.

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מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הישראלי נכנס למרחב רמאללה במהלך הלילה כשהוא נוסע ברכבו של חבר, וננטש על ידו במרכז העיר מסיבה שאינה ברורה. תושבים מקומיים שזיהו את האזרח הישראלי משוטט לבדו בעיר העבירו דיווח למערכת הביטחון, מה שהוביל להקפצת הכוחות. המקרה כולו הועבר להמשך טיפול וחקירה של משטרת מחוז ש"י.

בעקבות המקרה החריג, במערכת הביטחון שבים ומדגישים באופן חד-משמעי כי כניסת אזרחים ישראלים לשטחי A מוגדרת כסכנת חיים ממשית ואסורה לחלוטין על פי חוק. גורמי הביטחון מבהירים כי אירועים מסוג זה דורשים משאבים רבים ומסכנים את שלום האזרחים. כעת נבדקות הנסיבות המלאות שהובילו לנטישת הנוסע בלב העיר הפלסטינית.

אירוע זה מצטרף לשורה של חילוצים דרמטיים מהתקופה האחרונה, בהם חילוצם של 29 ישראלים משכם ומיריחו בסוף חודש מאי, בהם קבוצה של חירשים ואילמים שנכנסו לארוחה בשכם ושישה אזרחים ששכרו וילה ביריחו.

תנועת "חלוצי הבשן"

במקביל לאותם אירועים בשומרון, נרשמו לאחרונה גם תקריות חציית גבול לצד השני, בהן חמישה אזרחים ישראלים שחצו את הגבול ללבנון ולווו חזרה, לצד פעילי ימין שניסו לאתגר את גדרות המערכת בגבול סוריה.