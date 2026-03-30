רצף תקריות בלבנון: שישה לוחמים נפצעו, שלושה מהם במצב קשה

דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי שישה לוחמי צה"ל נפצעו אתמול בשורת אירועים שונים בזמן פעילות מבצעית בדרום לבנון, שלושה מהם באורח קשה.

על פי הודעת דובר צה"ל, שני לוחמים נפצעו באורח קשה אתמול בצוהריים כתוצאה מירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. באירוע נוסף, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ושניים אחרים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מכטב"ם שנפל בסמוך לכוח צה"ל בדרום לבנון.

כמו כן לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית. כלל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו אודות מצבם.

אתמול הותר לפרסום שמו של לוחם הצנחנים סמל משה יצחק הכהן כץ בן 22 מקונטיקט, שנהרג ביום שבת בעקבות מטח רקטות ששוגר לעבר כוח צנחנים בדרום לבנון, שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני.