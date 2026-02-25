במסגרת ההיערכות לקראת תקיפה באיראן, ארצות הברית פרסה במזרח התיכון כוחות צבאיים בהיקפים אדירים. אתמול (שלישי) הגיע לישראל מה שמכונה "מכונת המלחמה המשוכללת בהיסטוריה" של חיל האוויר האמריקני: טייסת של 12 מטוסי חמקן F-22 "רפטור". יש הרואים במטוסים הללו כמה שיכול להכריע מערכה שלמה.

מטוס F-22 מיועד להשיג עליונות אווירית בשמי האויב, והוא עושה זאת במהירות של אחד וחצי מאך - מעל מהירות הקול, ובלי פתיחת מבערים, מה שמגדיל את יכולת החמקנות שלו. כמו כן הוא מסוגל לשאת כמות גדולה של דלק, מה שחוסך תדלוקים אוויריים. אבל מה שהופך אותו לקטלני במיוחד הוא היכולת שלו לשאת ארבעה וחצי טון של פצצות וטילים מונחים בבטן המטוס, ועוד עשרה טון בנקודות נשיאה חיצוניות על הגוף והכנפיים.

בדומה למטוס F-35, שמיוצר על ידי אותה החברה, הוא מפעיל מערכות מכ"מ בעומק השטח, שביחד עם טכנולוגיות נוספות מסייעות להעביר אחורה מודיעין מדויק, ולמעשה לנהל מתא הטייס את שמי המערכה כולה.

כיוון שמדובר בגיים צ'יינג'ר, החוק האמריקני אוסר על מכירתם למדינות זרות. כל צוותי האוויר והטייסים שיטפלו במכונת המלחמה המתקדמת הזו הם של חיל האוויר האמריקני. ואילו את הנוף המרהיב מהקוקפיט בדרך לתקיפה אפשרית באיראן - תספק ישראל.