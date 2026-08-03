צה"ל חיסל מחבל גא"פ שהשתתף ב-7 באוקטובר ובהחזקת רום ברסלבסקי בשבי

צה"ל תקף במהלך סוף השבוע במרחב דיר אל-בלח וחיסל את המחבל מחמוד פטאיר, מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור גא"פ. פטאיר פשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק פעיל בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי הארגון.

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על פי הודעת דובר צה"ל, כחלק מהפעימה השישית של מבצע "דלתות שמיים", תועד המחבל במדי ארגון הטרור גא"פ כשהוא לוקח חלק בטקסי מסירת חטופים. בין החטופים בטקסים אלו היו עמית שני, אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב, ליאם אור, רז בן עמי, וכן האזרחים הזרים נאצר, פאיבון ראטנין, גונג סאיי לאו, ג'קאפאן סיקנה וצ'ארואמצ'אי סאייגקאיי.

בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, וחוסל על מנת להסיר את האיום. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.

בתגובה להודעה על חיסול המחבל, פרסם רום ברסלבסקי מסר בערבית לחוטפיו ושוביו: כל כאלב ביג'י יומו

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בפוסט, פונה ברסלבסקי אל המצלמה ואומר בערבית: "צה"ל הרג עוד אחד שהרס לי את הנפש. עשיתם מה שרציתם, אבל עכשיו אתם מתים אחד אחרי השני, ולא ישאר מכם אחד. כל מי שיעבוד (עבור) הג'יהאד האיסלאמי, חמאס, או כל קבוצת מחבלים - תמותו".