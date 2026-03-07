הקבר הריק, חגורת האש והאמבולנס הצבאי: פרטים חדשים על המבצע להשבת רון ארד

בישראל מעדיפים לשמור על עמימות, אך בלבנון מתרבים הדיווחים על המבצע הצבאי של ישראל הלילה (שבת) בניסיון להשיב את עצמותיו של הנווט רון ארד. ינון שלום יתח פרסם הערב ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי אם חשבו עד כה שבקבר אותו חפרו הלוחמים נמצאו העצמות של האדם הלא נכון, במציאות אנו מפרסמים כי הקבר היה ריק לחלוטין, במבצע עליו פיקד הרמטכ"ל באופן ישיר.

על פי הדיווחים בלבנון, הכוח המיוחד השתמש באמבולנס וברכבים צבאיים של צבא לבנון. כאמור, הלילה לוחמי שלדג ניסו להשיב לקבר ישראל את הנווט השבוי רון ארד מעומק לבנון. האות הראשון הגיע ב-22:50 מצבא לבנון, המצלמה התרמית בין הכפרים נבי שית וח'דריה קלטו ארבעה מסוקי קרב נוחתים באחד הוואדיות, טור של שמונה לוחמי קומנדו יצאו מבטן המסוק בזריזות ונעלמו במרקע.

הכוחות התקדמו בחשאיות לכפר נבי שית, כ-70 ק"מ מישראל, על פי הדיווחים – הם עשו זאת כשהם מחופשים לחיילי צבא לבנון עם רכב מקומי. בצה"ל ניצלו את התרעת הפינוי שנתן דובר צה"ל לכפר כדי לנסות ולהגיע לאחד מהיעדים הרגישים עבור ישראל. המקום בו מעריכים בישראל, שקבורים שרידיו של הנווט השבוי רון ארד.

הם הצליחו לאתר את הנקודה המשוערת, רחוקה כ-3 ק"מ מנקודת הנחיתה – והחלו לחפור. בבית הקברות הזה קוברים את מתיהם של משפחת שוכר השיעית. פואד שוכר רמטכ"ל חיזבאללה שחוסל על ידי ישראל בקיץ 2024 – נולד וגדל בכפר השיעי, וכך גם אחמד שוכר, קרוב משפחתו – קצין בדימוס במנגנוני הביטחון הלבנוניים ואחיו של חסן שוכר – מי שחוסל במבצע "חוק וסדר" בשנת 88' – ועל פי החשד היה בין חוטפיו של רון ארד.

בדצמבר האחרון, אחמד שוכר קיבל טלפון משני אזרחים שוודים, כך על פי העיתון "א שרק אל אווסט" ופותה להגיע לעיירה סמוכה לנבי שית – שם נחטף על ידי המוסד לישראל.

השוודים נעלמו ושוכר נכנס לחדר החקירות. קרוב לוודאי שהוא בין הבודדים שיודעים היכן שרידיו של רון ארד, וייתכן שיש לו קשר למיקום אליו הגיעו הכוחות. בית העלמין המשפחתי. הלוחמים פורצים לקראת חצות לבית העלמין עם מידע מדויק ומחפשים את הקבר המיועד על שמו של "סובחי חוסיין שוכר", בן משפחה גם הוא. על פי המצבה – הוא נפטר ב-1989 ונקבר סמוך לחומת הבית.

לוחמי שלדג נכנסים לעבודה. חפירה זריזה, מוציאים את מה כל שניתן – ומתחילים לצאת בזריזות חזרה. בינתיים, מסביב – מהומת עולמים. בצה"ל מבינים שהכוח נחשף ומחבלי חיזבאללה הוקפצו – אבל בפיקוד הבכיר מחליטים לא לעצור – ולהפציץ את המרחב מסביב לכוח בחגורת אש להגנה. גם חיזבאללה שולח מחבלים מכוח רדואן שינסו להתמודד עם לוחמי העילית. 26 מחבלים חוסלו. למרות הטענות על קרבות פנים אל פנים, מסוקים שהופלו וטילי קורנט, בכיר בצה"ל טוען: כל המחבלים שחוסלו – נהרגו בתקיפות חיל האוויר, פעילות הכוח נותרה סטרילית מההתחלה ועד הסוף.

כשהגיעו בחזרה לארץ, התבררו הממצאים, בין הפרטים שחזרו, לא היה זכר לשרידיו של הנווט השבוי. כיוון חקירה שלם, שנים של ממצאים מודיעיניים שנאספו לתוך תיק עב כרס – שקרסו ברגע. התיק על הנווט שהמריא לקרב עם מטוס הפאנטום שלו בשנת 86', נפל בשבי ונעלם – נותר פתוח. אבל האפשרויות שנותרו, הצטמצמו משמעותית.

עם קבלת הבשורה על המבצע, תמי ארד כתבה: "40 שנה אנחנו חיים עם העובדה שרון נעדר, אנחנו רוצים לדעת מה קרה לרון אבל לא בכל מחיר. קדושת החיים היא מעל לכל סגירת מעגל ודאות עבורנו. אנחנו מעדיפים לחיות עם האפשרות הכואבת שעצמותיו של רון טמונות בלבנון ולא להתעורר בבוקר עם ידיעה שחייל צה"ל נפצע, או חלילה נהרג, במבצע להביא את עצמותיו, אם אכן מדובר בעצמותיו".

דובר צה"ל אפי דפרין התייחס הערב לדבריה של ארד, בתגובה לשאלת i24NEWS, ואמר: "קראתי את הדברים שכתבה, אני מכבד את דבריה. צה"ל רואה חובה מוסרית לערכית להשיב הביתה את כל החללים. עוד הוסיף, כי הרמטכ"ל פיקד על המבצע באופן ישיר, אחרי שביצע הערכת מצב וניהול סיכונים דקדקני.

באוקטובר הקרוב יחלפו 40 שנה לנפילתו בשבי, והמאמצים להשבתו לא פוסקים. כך, מעת לעת, אחת לכמה חודשים – אנחנו מתבשרים על עוד מבצע הרואי שמקווה לסגור יום אחד את אחת הצלקות הכואבות בחברה הישראלית.