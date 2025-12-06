הפיגוע בחברון: רכב דהר לעבר לוחמי צנחנים - שהגיבו בירי וניטרלו אותם
שני מחבלים חוסלו בחברון לאחר שהאיצו לכיוון לוחמי צנחנים שפעלו בעיר בניסיון לדרוס אותם • הלוחמים זיהו את הרכב ופתחו באש • שני המחבלים חוסלו במקום
פיגוע דריסה אירע הערב (שבת) בחברון, בו שני מחבלים האיצו ברכבם לעבר כוחות חטיבת הצנחנים שהיו במקום. מדובר צה"ל נמסר כי הפיגוע כוון נגד חיילים שהיו בפעילות מבצעית בחסם שוטר שבחטיבת יהודה. הכוחות פתחו בירי לעבר המחבלים וחיסלו אותם.
מדובר בפיגוע במתווה דומה לזה שאירע בשבוע שעבר בצומת יהודה, גם כן באזור חברון, בו מחבל פלסטיני נהג ברכב, וסטה לצד הדרך כדי לפגוע בחיילת שהייתה במקום.
