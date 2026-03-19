המסר בדיון הסגור: "להיערך לאכול את הסטייקים של יום העצמאות במקלטים"

גורם ביטחוני אמר בדיון ביטחוני כי "יש להיערך לאכול את הסטייקים של יום העצמאות במקלטים" - כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. במערכת הביטחונית והמדינית מנסים להכין את העורף ללחימה ממושכת.

מוקדם יותר השבוע דיווחנו כי שרי הממשלה קיבלו סקירה ביטחונית, במהלכה להם נאמר כי יש עוד מטרות לשישה שבועות קדימה.

מוקדם יותר היום התייחס טראמפ למלחמה במזרח התיכון ואמר היא "תסתיים בקרוב, ויהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח". הנשיא האמריקני ציין כי הוא לא רוצה מלחמות, אך "אם היינו נותנים לאיראן נשק גרעיני, לפחות חלק מאוד משמעותי מהעולם היה מתפוצץ". לטענתו, כשהמבצע ייגמר, מחירי הנפט ירדו "מאוד מאוד מהר".

לצד גורמים ישראלים שאומרים כי המבצע באיראן יימשך אל תוך פסח ואולי אף מעבר לו, גם גורמים אמריקנים אומרים דבר זהה - המערכה תימשך לתוך חג. כך דיווח עמיחי שטיין הערב במהדורה המרכזית.

בנוסף לכך, השיחות בין בכירים ישראלים ואמריקנים בדרג הצבאי, מתקיימים בכך "הרגל על הגז" - ממשיכים קדימה, במיוחד לאחר שמצר הורמוז הוכנס על ידי ארצות הברית לאירוע.