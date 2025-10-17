חוברת סודית ורומן – שחשפו את אחד הסודות הגדולים של מוסקבה | מיוחד לסופ"ש

איך טעות אנוש כמעט קומית, שהתגלתה בידי בחור יהודי אלמוני – הפכה את ישראל לשותפה אסטרטגית של ה־CIA?

ניקיטה חרושצ’וב, המזכיר הכללי החדש של ברית המועצות, עולה לנאום סודי בוועידה ה־20 של המפלגה הקומוניסטית במוסקבה. במשך ארבע שעות הוא מנפץ מיתוס: חושף את פשעי סטלין – הטיהורים, הגולאגים, ההוצאות להורג. העדים מתארים הלם, בכי, אפילו התעלפויות.

הנאום מסווג “סודי ביותר”. רק קומץ עותקים מודפסים ונשלחים לראשי הגוש הקומוניסטי.

במערב – המסמך הזה הוא “הגביע הקדוש” של הביון. ה־CIA, בראשות אלן דאלס, מוכן לשלם מיליון דולר כדי להשיגו. אבל המסמך יגיע ללנגלי לא בזכות הכסף אלא דרך רומנטיקה, שעון מתקתק - וטעות אנוש.

לוציה ברנובסקי - מזכירה בכירה במזכירות המפלגה הפולנית בוורשה, יהודייה, פרטיזנית לשעבר, מניחה על שולחנה חוברת אדומה. בן־זוגה, עיתונאי יהודי צעיר בשם ויקטור גרייבסקי ביקש מלוציה רשות לעיין בחוברת. לוציה כנראה רצתה שהוא “יבין טוב יותר” את המתרחש בצמרת המפלגה ומסכימה להשאיל לו את המסמך "לשעה קלה בלבד".

במקום להחזיר ויקטור עושה את המעשה הלא צפוי: הוא ידע שיכול להשיג הרבה כסף מהאמריקאים תמורת המסמך אבל החליט לסכן את חייו ולהעביר את החוברת לנציגות ישראל בוורשה. תחת מעילו, החוברת. ליבו דופק. הוא יודע – אם ייתפס, ייחשב מרגל. העונש: מוות.

יעקב ברמור, דיפלומט שהוא איש שב"כ, מקבל לידיו את החוברת. ברמור מציץ – ומחוויר: “זה מה שהעולם כולו מחפש". במרתף מצלמים הכול – עמוד אחרי עמוד – תשעים דקות של מתח. גרייבסקי מחזיר את המקור ללוציה בזמן. אף אחד לא מגלה. ימים ספורים אחר כך – המיקרופילם בתל אביב. עמוס מנור, ראש השב"כ, פותח: “אם זה אמיתי – זו פצצת אטום".

בריאיון שהעניק שנים אחר כך סיפר מנור כיצד אחד מעוזריו נכנס למשרדו עם המעטפה ושאל אותו אם משהו מוכר לו בטקסט המצורף. מנור בחן את הניירות ומיד צעק לעבר העוזר- "אתה אידיוט! אתה מחזיק ביד את אחד הסודות הכי חשובים בעולם!".

ראש ה-CIA, אלן דאלס, האיש שהציע מיליון דולר – מקבל את הנאום חינם מישראל. בהתחלה חשדו שמדובר בזיוף, אבל הבדיקות גילו שזהו המסמך המקורי. ביוני הניו יורק טיימס מפרסם את הנאום במלואו. העולם מזדעזע: לראשונה, מפי מנהיג סובייטי – האמת על סטלין.

בפולין – המנהיג בירוט מת מהלם. בהונגריה – הנאום מצית מרד. במערב – נשק תעמולה אדיר. ובבריה"מ – הסדק הראשון במסך הברזל. וישראל? מדינה בת שמונה הופכת לשחקנית מודיעין מהשורה הראשונה. שנה מאוחר יותר עלה לישראל ויקטור גרייבסקי כגיבור אלמוני. בהמשך גויס בידי הקג״ב – בהנחיית השב״כ, לסוכן כפול. חמש־עשרה שנה הוליך שולל את סוכני מוסקבה שפעלו בישראל תחת מסווה דיפלומטי וכנסייתי. הוא האכיל אותם במידע שנבחר בקפידה. הם אפילו הבטיחו לו “אות לנין” אם יגיע למוסקבה. הוא כמובן לא הגיע. רק עשורים אחר כך ייחשף הסיפור. ויקטור יישאר צנוע: “אני לא עשיתי היסטוריה. רק נפגשתי איתה לכמה שעות”.

שלושה שבועות לפני מותו, הוזמן ויקטור גרייבסקי ללשכת ראש השב"כ יובל דיסקין, אשר העניק לו תעודת הוקרה מיוחדת על תרומתו לביטחון המדינה. באוקטובר 2007 הלך לעולמו בירושלים, בגיל 82. נאום סודי, חוברת אחת. וטעות רומנטית. כך יהודי אלמוני הפך את ישראל לשותפה אסטרטגית של ה־CIA, והרעיד אימפריה שלמה.