"אנחנו יודעים עליך הכל": שיחת ההפחדה בין סוכן מוסד למפקד בבסיג'

שיחת טלפון אחת, שהתקיימה בשעות האחרונות בין סוכן מוסד ישראלי למפקד בבסיג', מספקת הצצה נדירה למערכת הלחץ הפסיכולוגי שמפעילה ישראל על מנגנוני השלטון באיראן. בתיעוד שפורסם הלילה (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל", נשמע הסוכן הישראלי מבהיר למפקד האיראני כי הוא נמצא תחת מעקב צמוד: "אתה שומע אותי. אנחנו יודעים הכל עליך. אתה נמצא ברשימה השחורה שלנו, ויש לנו את כל המידע עליך".

לאחר שהוזהר כי עליו לעמוד לצד העם האיראני או שייפגע, השיב המפקד: "אחי, אני נשבע בקוראן, אני לא האויב שלך. אני כבר אדם מת. רק בבקשה בואו לעזור לנו".

בעוד ארצות הברית מתמקדת ביכולות הצבאיות והתעשייתיות של איראן, ישראל בחרה בשבועות האחרונים לפעול ישירות מול מבני השליטה הפנימית. דוחות שהגיעו לידי העיתון מצביעים על תקיפות נגד יחידות "תראלה" האחראיות על הגנת הבירה טהרן, והשמדת מחסני ציוד מחשוב, כלי רכב ויחידות אופנועים המשמשות לפיזור הפגנות.

לפי המידע החדש, שדווח בתחקיר, ישראל עוקבת אחרי כוחות הביטחון גם כאשר הם נמלטים מהמטות הרשמיים למקומות מסתור אזרחיים. תקיפות קטלניות בוצעו נגד מרכזי ספורט ואצטדיונים, ביניהם אצטדיון "אזאדי", שם נהרגו מאות אנשי ביטחון שהתכנסו במקום.

העומס על מערכת הבריאות בטהרן כה כבד, עד שדווח כי כוחות הביטחון פלשו לבית החולים "גאנדי" ופינו חולים בכוח כדי לטפל בפצועיהם.

החדירה המודיעינית העמוקה מביאה לכך שאנשי הביטחון האיראנים חוששים כעת לשהות בבסיסיהם. בבירה טהרן דווח על שוטרים המקימים אוהלים בתוך אוטובוסים או ישנים על מדרגות בבנייני מגורים כדי לחמוק מזיהוי. "כאשר הם זזים, השכנים מתפנים מחשש לפגיעה", סיפר תושב מקומי לעיתון.