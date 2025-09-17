פריצת דרך: הושלם פיתוח מערכת הלייזר "אור איתן" ליירוט איומים

מומלצים -

משרד הביטחון וחברת רפאל מודיעים: הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר רב העוצמה, לקראת מסירתה בתקופה הקרובה לשימוש מבצעי בצה"ל. גורמים שמכירים את המערכת סיפרו ל-i24NEWS כי הצעד ההיסטורי עומד לשנות את שדה הקרב המודרני - לא פחות.

מפא"ת במשרד הביטחון, חיל האוויר וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים במערכת הלייזר (Iron Beam) בתצורה מבצעית מלאה. המערכת הוכיחה את יעילותה כנגד מגוון איומים וביצעה יירוט מוצלח של רקטות, פצמ"רים ומל"טים. מערכות ראשונות ייקלטו בצה"ל עד סוף השנה.

יחידת המו"פ (מחקר ופיתוח) במפא״ת שבמשרד הביטחון, חיל האוויר בצה"ל וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מבצעיים מתקדמת, שארכה מספר שבועות, להוכחת יכולות מערכת הלייזר רב העוצמה. לפרויקט שותפה גם חברת אלביט מערכות שמייצרת את מקור הלייזר למערכת.

סדרת הניסויים שהתקיימה בשדה ניסוי בדרום הארץ מסכמת את תהליך הפיתוח ומהווה את השלב האחרון לפני מסירת המערכת לשימוש מבצעי בצה"ל. במהלך הניסויים, הוכיחה המערכת את ביצועיה ביירוט מגוון איומים בתרחישים מבצעיים, בהם: רקטות, כלי טיס ומל״טים. הצלחת הניסויים מהווה שלב קריטי לקראת מבצועה ומסירתה לצה״ל עד סוף השנה.

כחלק מתהליך הפיכת המערכת למבצעית ובאופן סמלי, החליט משרד הביטחון להעניק למערכת את השם ״אור איתן״, לזכרו של קצין אגוז, סרן איתן אוסטר ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון ואביו, איש מפא״ת היה מיוזמי ומפתחי הפרויקט.

מערכת ״אור איתן״ (Iron Beam) היא מערכת לייזר רב עוצמה להגנה מפני איומים אוויריים (רקטות, פצצות מרגמה, כלי טיס בלתי מאוישים ועוד). היא מצוידת במכוון המאפשר טווח פעולה משודרג, דיוק גבוה ויעילות רבה - תוך שמירה על היתרון הייחודי שלה: נטרול איומים במהירות באמצעות לייזר ובעלות שולית זניחה.

יחידת המו"פ במינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת) שבמשרד הביטחון, הובילה בשנים האחרונות את פיתוח המערכת, יחד עם המפתחת הראשית חברת רפאל ולצד חברת אלביט מערכות שאחראית על מקור הלייזר במערכת ותעשיות ביטחוניות נוספות בינהן, SCD ושפיר מערכות.

מערכת 'אור איתן' מהווה פריצת דרך טכנולוגית והנדסית ברמה העולמית, והיא צפויה להשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ". המערכת מבוססת על שימוש ייחודי מסוגו בעולם ב"אופטיקה אדפטיבית" שפותחה ברפאל המאפשרת לזירה יציבה, מרוכזת ומדויקת.

כפי שפורסם בחודש מאי האחרון, מדגימים מבצעיים של מערכות לייזר לטווח קצר מתוצרת חברת רפאל, כבר פעלו לאורך המלחמה וביצעו עשרות יירוטים. כעת שהוכחה היכולת המבצעית של מערכות "אור איתן", צפויה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות המבצעיות של מערך ההגנה האווירית, באמצעות מערכות נשק לייזר לטווח ארוך.

אז כמה המערכת עשויה לשנות את המשוואה? בעבר נטען שיחיא סינוואר דחף להקדמת פתיחת המלחמה בעזה בעקבות ההבנה שישראל מקדמת יירוט לייזר. במלחמה בלבנון המערכת כבר פעלה ויירטה כטב"מים של חיזבאללה תוך כדי הניסויים המבצעיים.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "השלמת היכולת המבצעית ליירוט בלייזר מעמידה את מדינת ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית והופכת את מדינת ישראל למדינה הראשונה שמחזיקה ביכולת הזאת. זהו לא רק רגע של גאווה לאומית, אלא נקודת ציון היסטורית למעטפת ההגנה שלנו: יירוט מהיר, מדויק ובעלות שולית שמצטרף לכלי ההגנה הקיימים ומשנה את משוואת האיום. אני מודה לכל האנשים במערכת הביטחון שבזכותם הגענו לרגע הזה. ההישג הזה הוא שלהם ולעם ישראל יש במה להתגאות. על אויבינו מעזה, איראן, לבנון, תימן וזירות נוספות לדעת: כמו שאנחנו חזקים בהגנה, אנחנו חזקים בהתקפה - ונעשה הכל לשמור על ביטחון אזרחי ישראל".

אלעד מלכה, משרד הביטחון

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "היום אנחנו מכריזים על השלמת הפיתוח של מערכת הלייזר רב-העוצמה. זהו ציון דרך היסטורי למערכת הביטחון ולתעשיות הביטחוניות הישראליות - בפעם הראשונה בעולם מערכת יירוט בלייזר רב עוצמה, מגיעה לבשלות מבצעית ומבצעת יירוטים רבים בסדרת ניסויים המדמה תרחישים מבצעיים שונים. מערכת הלייזר רב-העוצמה תשתלב בתוך מערך ההגנה הרב שכבתי של מדינת ישראל, ובכך תשתפר עוד יותר האינטגרציה הרב-שכבתית עם המיירטים הרקטיים הנוספים (עלות-תועלת ומיצוי יתרונות יחסיים אל מול סוג האיום, הטווח ותנאי הסביבה)".

ראש מפא"ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל’) ד"ר דני גולד: ״מערכת 'אור איתן' היא עדות נוספת למקצוענות העל של התעשיות הביטחוניות בהובלת מפא"ת, ליצירתיות, חדשנות וכושר המצאה מחד וליכולות ניהול וביצוע מאידך. הגענו לעליונות עולמית, בטכנולוגיה וביישום מבצעי שלה בשדה הקרב, בזכות השילוב בין תעשיות ביטחוניות לחברות סטארט אפ. לאחר סדרת הניסויים המוצלחת, אנו סמוכים ובטוחים כי השילוב בין יירוט בלייזר ליירוט באמצעות טילים, יהדק עוד יותר את מעטפת ההגנה מפני רקטות, טילים, כטב"מים, ואיומים נוספים".