המנגנון החדש לשיתוף פעולה מודיעיני בין ישראל, סוריה וארה"ב

פרסום ראשון: ישראל, סוריה וארצות הברית הגיעו היום (שלישי) להסכמה על הקמת מנגנון שיתוף מודיעיני משותף, שיפעל באמצעות תא תקשורת ייעודי ובפיקוח אמריקני. מטרת המנגנון היא לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בשיתוף מודיעין, הפחתת מתיחות צבאית ומניעת אי־הבנות בין הצדדים.

בתום המפגש המשולש סוכם גם על פתיחת שיחות ישירות בין ירושלים לדמשק בתחומים אזרחיים, ובהם רפואה, אנרגיה וחקלאות. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי מדובר בצעד ראשוני לבחינת שיתופי פעולה אזרחיים, במקביל לערוץ הביטחוני.

על פי פרטים נוספים, המנגנון יאושש על בסיס קבוע על ידי נציגים ישראלים, סורים ואמריקנים, כאשר חלק מהפעילות תתקיים באופן וירטואלי. מיקומו הפיזי של תא התקשורת יהיה במדינה שלישית, שאינה ישראל או סוריה, וזאת במטרה לאפשר תפקוד רציף ונייטרלי.

i24NEWS

כי המנגנון ישמש פלטפורמה לטיפול מיידי בכל מחלוקת, לניהול משברים בזמן אמת ולהעמקת המעורבות הדיפלומטית בין הצדדים. ארצות הברית תשמש גורם מפקח ומתווך, ותלווה את יישום ההבנות בשטח, כחלק ממאמץ רחב יותר לחיזוק היציבות האזורית.

יותר מוקדם היום מקורות מסרו לאל-חדת' כי הסתיים בפריז סבב השיחות החמישי בין סוריה וישראל.