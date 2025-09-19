ארה"ב מתכננת מכירות נשק חדשות לישראל - בשווי 6 מיליארד

מומלצים -

ממשל טראמפ מבקש את אישור הקונגרס למכירת נשק לישראל בשווי כולל של כמעט 6 מיליארד דולר - כך דווח הערב (שישי) ב"וול סטריט ג'ורנל". זאת, על רקע המתקפה הישראלית בעזה והגינויים החריפים שהגיעו מאירופה וממדינות האזור לאחר התקיפה נגד חמאס בקטאר.

על פי הדיווח, העסקה המרכזית כוללת רכישת 30 מסוקי אפאצ'י מדגם AH-64 בשווי 3.8 מיליארד דולר, צעד שכמעט יכפיל את צי המסוקים הקיים של חיל האוויר. בנוסף, ישראל מבקשת לרכוש 3,250 רכבי תקיפה לחיל הרגלים בעלות של כ-1.9 מיליארד דולר.

המסמכים שנבדקו על ידי העיתון מציינים כי העסקאות ימומנו באמצעות כספי סיוע צבאי אמריקני, המועברים מדי שנה לישראל במסגרת תקציב הביטחון של וושינגטון. עם זאת, אספקת כלי הנשק צפויה רק בתוך כשנתיים-שלוש.

בשלב זה, מחלקת המדינה האמריקנית פנתה לארבעת המנהיגים הבכירים - רפובליקנים ודמוקרטים - בוועדות החוץ של הסנאט ובית הנבחרים, אשר נדרשים לאשר עסקאות נשק גדולות טרם העברתן לאישור הקונגרס כולו.

עוד נמסר כי הפנייה לקונגרס נעשתה כבר לפני כחודש - בטרם תקיפת ישראל ב-9 בספטמבר נגד בכירי חמאס בקטאר, המדינה המפרצית שמארחת את הבסיס הצבאי האמריקני הגדול ביותר במזרח התיכון.