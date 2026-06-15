שר החוץ גדעון סער חשף היום (שני) כי נפגש באוקטובר שנה שעברה עם נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי במשרד החוץ בירושלים שם רקמו את הקשר בין שתי המדינות, עוד לפני ההכרה הפומבית של ישראל בסומלילנד: "תמיד אהיה גאה על הזכות שהייתה לי בכתיבת הדפים הראשונים בסיפור של הקשר בינינו, אני בטוח שהשותפות הזו תמשיך ותתחזק".

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שר החוץ סער הוסיף והודה לנשיא סומלילנד על שפתח את שגרירות סומלילנד בירושלים: "אני מאמין שמדינות נוספות יעשו זאת גם בעתיד הקרוב. אכן יש אתגרים בבניית מערכת היחסים בין ישראל לסומלילנד. למרבה הצער יש הרבה שמנסים להכשיל אותה - הם לא יצליחו". נשיא סומלילנד בתגובה שיבח את השר על "תפקידו החשוב בקידום יחסי המדינות".

כזכור, בדצמבר האחרון משרד החוץ התיר לפרסום כי כחלק מהמגעים החשאיים האינטנסיביים שנוהלו מזה חודשים בין ישראל לסומלילנד, הגיע נשיא סומלילנד לביקור חשאי בישראל בחודש אוקטובר, בו נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, וראש המוסד דדי ברנע.

כמו כן אמרו במשרד החוץ כי שר החוץ גדעון סער, ריכז במשך חודשים מגעים חשאיים עם סומלילנד, במסגרתם נפגש עם פמליית הנשיא עבדילאהי מספר פעמים.