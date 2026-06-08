לילה מתוח נרשם אמש (בין ראשון לשני) בכל הקשור ליחסי ראש הממשלה נתניהו והנשיא האמריקני, כשרגע לפני שיחת הטלפון הראשונה בין השניים, טראמפ מתדרך את התקשורת האמריקנית: "אגיד לביבי - אל תתקוף". גם בשיחה, שהתקיימה אמש באיזור 23:00 בלילה, הנשיא האמריקני מבהיר לנתניהו כי הוא לא בעד תקיפה. "אנחנו קרובים להסכם", אמר הנשיא.

נתניהו התעקש שצריך לתקוף, וטראמפ השיב לו: "אתם מדינה עצמאית - אבל לכל החלטה יש תוצאות בהתאם". בסופו של דבר ישראל תקפה - אבל זאת הייתה מתקפה מצומצמת הרבה יותר ממה שתוכנן, כיוון שבשיחה השנייה בין השניים, טראמפ הבהיר, אחרי שקיבל מסר איראני שנגמר הירי: "נגמר הסיפור".

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בישראל טוענים כי השתלשלות האירועים הזו הוכיחה באופן חד-משמעי כי הניתוק בין זירת המשא ומתן מול איראן לבין המערכה המבצעית בלבנון - חי, נושם ושומר על תוקפו. למרות המסר פומבי, בחדרים הסגורים עלה גם קול אחר. בכירים הביעו חשש הפוך: האם דווקא אירועי 24 השעות האחרונות ידרבנו את טראמפ להציב בהמשך בקשה רשמית לישראל - להוריד את רף הפעילות הצבאית לא רק ברובע הדאחייה, אלא גם בשאר חלקי לבנון.

חשש זה אינו חדש, והוא מקונן אצל בכירים ישראלים כבר תקופה ארוכה. למעשה, זה היה אחד היעדים המרכזיים מאחורי ההצהרה הישראלית-לבנונית-אמריקנית על הסכם הפסקת האש. המטרה הייתה למנוע מראש תרחיש שבו האיראנים ידרשו נסיגה ישראלית מחלקים בלבנון, כחלק מהתנאים שלהם לחתימה על הסכם מסגרת עתידי מול ארצות הברית.

"אנחנו עובדים קשה למנוע את הניסיון האיראני לקשור בין הזירות", אומרים גורמים ישראלים. עד כה ישראל מצליחה למנוע צעדים חריגים של הנשיא טראמפ בסוגיה, והשגריר האמריקני בלבנון הגדיר את ההצהרה המשותפת מהשבוע שעבר כ"צעד בלתי הפיך". אבל ייתכן שמתישהו טראמפ, כמו טראמפ, ישנה את דעתו.