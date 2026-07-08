סעודיה משנה כיוון: מקדמת מהלך לפיו "מסילת השלום" לא תעבור בישראל

ערב הסעודית בוחנת שינוי משמעותי בתוואי המסדרון הכלכלי בין הודו, המזרח התיכון ואירופה (IMEC), במטרה להוציא את ישראל מהפרויקט ולנתב אותו דרך סוריה. כך מסרו היום (רביעי) ל-i24NEWS שני מקורות המעורים בדיונים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המסדרון, שנחשף בפסגת G20 בניו דלהי בשנת 2023, נועד לחבר בין הודו לאירופה באמצעות רשת של נמלים, מסילות ברזל ונתיבי שיט, העוברים דרך מדינות המפרץ, ירדן וישראל. לפי התוכנית המקורית, הסחורות היו אמורות לעבור מערב הסעודית דרך ירדן לישראל, ומשם לצאת לאירופה דרך נמל חיפה.

אלא שלפי המקורות, המלחמה בעזה והקיפאון במגעים לנורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית הובילו את ריאד לבחון חלופות. אחת האפשרויות המרכזיות היא הסטת המסדרון דרך סוריה, כך שייצור חיבור יבשתי בין המפרץ לים התיכון מבלי לעבור בשטח ישראל.

"הם בוחנים אפשרויות שונות - ואחת מהן היא סוריה", אמר אחד המקורות ל-i24NEWS. אם אכן יוחלט על שינוי התוואי, מדובר עשוי להוות פגיעה משמעותית במעמדה של ישראל, שראתה במסדרון הכלכלי נכס אסטרטגי וכלכלי וחלק מהחזון האזורי שנועד ללוות הסכם נורמליזציה עתידי עם ערב הסעודית.