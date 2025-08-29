פרסום ראשון: המהלך של נתניהו בדרך להחלפת הרשות הפלסטינית

מומלצים -

ברקע כוונתן של מספר מדינות מערביות להכריז בחודש הבא על הכרה במדינה פלסטינית: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים היום (שישי) דיון ראשון ביוזמה של השר ניר ברקת לניתוק העיר חברון מהרשות הפלסטינית.

בדיון, שייערך במשרד ראש הממשלה, צפויים לקחת חלק השרים ישראל כ"ץ וניר ברקת, לצד בכירים במערכת הביטחון, ובמהלכו תיבחן היתכנות החלפת מנהיגי הרשות באזור בחמולות מקומיות והקמת אמירות נפרדת. ישות זו צפויה להכיר בישראל כמדינה יהודית ולהצטרף להסכמי אברהם.

i24NEWS

ברקע הדיווחים כי שב"כ הביע התנגדות למהלך בטענה כי הרשות הפלסטינית מהווה גורם חיוני במאבק בטרור, נמסר מטעם השירות: "לא מתייחסים לעמדות המוצגות בדיונים סגורים". כאמור, במידה והתוכנית תצא לפועל, היא עשויה לקעקע את רעיון הקמת מדינה פלסטינית, תחת שליטת הרשות.

על פי מאמר שפורסם בחודש שעבר ב"וול סטריט ג'ורנל", התכנית שגיבש ברקת, יחד עם מספר שייח'ים מאזור חברון, מתבססת על שיתוף פעולה אזרחי, כלכלי וביטחוני עם ישראל, ותכלול הקמת אזור תעשייה משותף המשתרע על פני יותר מ־1,000 דונם סמוך לגדר הביטחון, שבו יועסקו עשרות אלפי עובדים פלסטינים.