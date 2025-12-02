פגישת נתניהו-טראמפ: ההזמנה עדיין לא התקבלה

אחרי שנשיא ארצות הברית הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור, בישראל מסרו היום (שלישי) כי עדיין לא התקבלה הזמנה רשמית מהבית הלבן, אך זו צפויה להגיע במהלך היום או מחר.

בנוסף, מכיוון שהפגישה מתוכננת ככל הנראה לסוף החודש, נבחנת האפשרות שהיא תתקיים באחוזתו של טראמפ במאר א לגו שבפלורידה. לפי ההערכות כרגע, נתניהו ייצא לביקור בנר אחרון של חנוכה, 21 בדצמבר.

נזכיר כי אתמול לשכת רה"מ הודיעה כי נתניהו שוחח בטלפון עם טראמפ, וזה הזמין אותו לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב. השיחה בין השניים עסקה באתגרים האזוריים, ובעיקר סביב השלמת פירוק ופירוז רצועת עזה.

"שני המנהיגים הדגישו בשיחתם את החשיבות והמחויבות לפירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, ודנו בהרחבת הסכמי השלום", נכתב בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה. בשיחה דנו השניים בבקשת החנינה שהגיש לאחרונה נתניהו לנשיא יצחק הרצוג.