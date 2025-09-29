לילה דרמטי בבית הלבן: נציגי ארה"ב וישראל הגיעו להתקדמות משמעותית בדרך להסכם

לילה דרמטי בבית הלבן: נציגי ארצות הברית וישראל הגיעו הלילה (שני) להתקדמות משמעותית ולהסכמות על 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כמו כן, הוכנו ניסוחים סופיים טרם ההכרזות בפגישת המנהיגים היום.

במקביל, פגישה נוספת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, השליח המיוחד למזרח התיכון מטעמו של טראמפ סטיב וויטקוף ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. במהלכה, בהתאם לדיווחים קודמים ב-i24NEWS, נתניהו אישר מול וויטקוף כי בכוונתו להעלות את נושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון בפגישה עם נשיא ארצות הברית.

לוח הזמנים ליום הדרמטי בבית הלבן

11:00 בבוקר (18:00 ישראל) - טראמפ ונתניהו יפגשו אל מול התקשורת

11:35 בבוקר (18:35 ישראל) - השניים ישוחחו בחדר הסגלגל בדלתיים סגורות

12:00 (19:00 ישראל) - השניים יאכלו ארוחת צהריים יחד

13:15 בצהריים (20:15) - השניים יקיימו מסיבת עיתונאים

במקביל, משלחת מועצת יש"ע נפגשה עם ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה בניו יורק ויצאה מאוכזבת בסופה. "ראשי הרשויות יצאו מוטרדים מאוד מכך שראש הממשלה לא התחייב על סדר הזמנים המעשי של החלת הריבונות", נמסר.

"חברי המשלחת חיזקו את ראש הממשלה לקראת הפגישה עם הנשיא טראמפ וביקשו ממנו להביע בפגישתו עם הנשיא את רצונה של ישראל למנוע הקמת מדינה פלסטינית באמצעות החלת הריבונות ביהודה ושומרון. ראש הממשלה התחייב בפני ראשי הרשויות להביע בפני טראמפ את העובדה שיהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד מישראל הריבונית".