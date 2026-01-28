שליח ביידן נגד נתניהו: דבריו הם שקר מוחלט וכפיות טובה

יועצו הבכיר שלנשיא ארה"ב לשעבר, עמוס הוכשטיין, מסר ל-i24NEWS בזעם כי "ארה"ב והעם האמריקני הצילו את ישראל פעם אחר פעם" • נזכיר כי רה"מ האשים בהצהרה שחיילים נפלו ברצועה בגלל אמברגו נשק אמריקני

ג'ו ביידן ובנימין נתניהו בבית הלבן, יולי 2025
ג'ו ביידן ובנימין נתניהו בבית הלבן, יולי 2025דוברות ראש הממשלה

יועצו הבכיר של ג'ו ביידן, עמוס הוכשטיין, הגיב הבוקר (רביעי) בזעם בשיחה עם i24NEWS לדברי נתניהו אתמול. הוא אמר כי "זה לא רק שקר מוחלט וברור, אלא גם חוסר תודה כלפי נשיא ארצות הברית והעם האמריקני, שהצילו את ישראל פעם אחר פעם ברגעיה הפגיעים ביותר". 

אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. לא קרה ולא יקרה": ההצהרה המלאה של רה"מ נתניהו

דבריו נאמרו בתגובה לדברי נתניהו במסיבת עיתונאים אתמול, שאמר כי חיילים נפלו ברצועה כיוון שביידן לא סיפק לישראל תחמושת. 

הוכשטיין הוסיף בהמשך בציוץ בחשבון ה-X שלו: "הרשו לי להבהיר ל'עיתונאים' שמגיבים. לאחר תמיכה צבאית של יותר מ-20 מיליארד דולר, הגדולה ביותר בהיסטוריה של ישראל, שתי נושאות מטוסים מיהרו לאזור, מנעו מלחמה אזורית מסיבית, הביסו את מתקפת הטילים/רחפנים של איראן פעמיים, הגנו על ישראל ברגעים הפגיעים ביותר, לאחר שהצילו אינספור חיים של ישראלים - התגובה המקובלת היחידה ל'ביידן' ולעם האמריקני היא תודה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אתמול מסיבת עיתונאים לצד גל הירש, זאת לאחר השבת החטוף האחרון רן גואילי. "האמנתי שנחזיר את החטופים גם כשאמרו לי 'חייבים לעצור את המלחמה'", אמר נתניהו בפתח דבריו. 

נתניהו על פרשת קטארגייט: לא יודע מה היה עם יונתן אוריך, הוא לא דיבר איתי על קטאר

"האמנתי בזה גם כשבפתח המלחמה בכיר ביותר במערכת הביטחון אמר - 'צריך להתרגל לכך שלא נראה חטוף אחד חוזר לישראל". עוד אמר כי "היו חיילים שנפלו ברצועה כי לא הייתה לנו מספיק תחמושת, חלק מזה באשמת אמברגו הנשק".

