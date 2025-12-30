ישראל ביקשה להדיר את ארדואן ממועצת השלום של טראמפ בעזה

במאמץ לצמצם את מעורבותה של טורקיה ברצועת עזה, ישראל ביקשה מממשל טראמפ להדיר את הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן ממועצת השלום (BOP) שהנשיא האמריקני מקים, כך לפי שני גורמים הבקיאים בנושא. הסוגיה עלתה במהלך שיחות שהתקיימו בשבועות האחרונים בין בכירים ישראלים לבכירים בממשל טראמפ, אשר התמקדו בהמשך יישום תוכנית טראמפ לעזה.

ישראל הטילה וטו על נוכחותם של חיילים טורקים ברצועת עזה כחלק מכוח הייצוב הרב־לאומי שאמור להיפרס במסגרת השלב הבא של תוכנית טראמפ. נשיא ארה"ב נשאל על הנושא ביום שני בתחילת פגישתו עם נתניהו במאר־א־לאגו, ואמר: "אני חושב שזה דבר טוב" (בהתייחסו לנוכחות חיילים טורקים בעזה), והוסיף: "טורקיה הייתה מצוינת".

הנשיא אמר גם: "אני מכיר את ארדואן היטב, וכפי שכולכם יודעים, הוא חבר טוב שלי. אני מאמין לו ומכבד אותו. גם נתניהו מכבד אותו".

בשבועות האחרונים פעלו גורמים ישראלים גם לצמצם ככל האפשר את מעורבותה של טורקיה בשיקום עזה ובנוכחות ההומניטרית שלה ברצועה. "בישראל קיים חשש שמעורבות טורקית בעניינים הומניטריים ובמאמצי השיקום תעניק לאנקרה דריסת רגל משמעותית בשליטה ברצועה", אמר מקור המעורה בשיחות ל־i24NEWS.

הנשיא טראמפ צפוי להודיע בחודש הבא על הרכב מועצת השלום, וכן על הקמת ממשלה טכנוקרטית שתורכב מפלסטינים שאושרו על ידי ישראל לאחר הליך סינון מרשימה שתוגש. חלק מהגורמים בממשל סבורים כי הנשיא ארדואן צריך להיות חלק ממועצת השלום, בין היתר משום שטורקיה, לצד מצרים וקטאר, משמשת כערבה להסכם שנחתם עם חמאס. בשלב זה, מסרו כמה מקורות ל־i24NEWS, כי טרם התקבלה החלטה סופית לגבי הרכב מועצת השלום.

בתוך כך, כתבנו המדיני עזריאל דיווח הערב במהדורה המרכזית כי טראמפ נחוש להציג הישגים בתוכנית שלו בעזה. ההישג הזה צפוי להגיע בצורה של הכרזה על מועצת השלום בראשותו. הכוונה היא להוציא את ההודעה הזו באמצע חודש ינואר, בעוד כשבועיים, כך אמר גורם בממשל האמריקני ל-i24NEWS, אך לא רצה להתחייב לתאריך מדויק, אם כי זוהי השאיפה.

בינתיים נתניהו נאלץ לקבל את הדרישה להתקדם לשלב ב' של הפסקת האש, ובתמורה הובטח לו שיוגברו המאמצים לאתר את החלל החטוף רן גואילי ז"ל.